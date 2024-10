BREAKING: USD klidný po zveřejnění nižšího než očekávaného Leading Economic Index

16:00 - USA - Změna Leading Index MoM (září): skutečnost -0,5 % vs. očekávání -0,3 %, předchozí hodnota -0,2 % (revidováno na -0,3 %)



Leading Economic Index (LEI) americké Konference boardu poklesl v září 2024 o 0,5 % na 99,7, po poklesu o 0,3 % v srpnu. LEI klesl o 2,6 % za šest měsíců od března do září 2024. K poklesu přispěly slabší objednávky továren, inverze výnosové křivky, klesající stavební povolení a vlažný spotřebitelský výhled. Coincident Economic Index (CEI) mírně vzrostl o 0,1 % v září na 112,9, přičemž pozitivní přínosy z počtu pracovních míst, osobních příjmů a prodeje v oblasti obchodu a výroby kompenzovaly pokles průmyslové produkce. Lagging Economic Index (LAG) klesl o 0,3 % na 118,9 v září. Pokračující slabost LEI signalizuje nejistotu pro hospodářskou aktivitu, přičemž Konference Board očekává mírný růst na konci roku 2024 a začátkem roku 2025. Tisková zpráva konstatuje, že LEI znovu v září signalizoval recesi, ale ekonomika by mohla pouze zpomalit. Je důležité poznamenat, že skutečná změna US Leading Index MoM za září byla -0,2 %, což je lepší než odhadovaných -0,3 % a beze změny oproti předchozímu měsíci (-0,2 %).

EURUSD reagoval tlumeně na zveřejnění údajů. Zpočátku USD posílil, ale později oslabil vůči euru. Aktuálně zůstává EURUSD v sestupném trendu, který začal v říjnu, s převládajícím medvědím sentimentem navzdory krátkým momentům síly eura. Technické indikátory nadále signalizují slabost, což odpovídá širšímu sestupnému trendu.

Zdroj: xStation