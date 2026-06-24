BREAKING: Zásoby ropy dál klesají, cena WTI padá na nejnižší úroveň od března

Klíčové body ropného reportu:
- Zásoby ropy: -6,088 mil. barelů
- Konsenzus: -4,461 mil. barelů
- Předchozí hodnota: -8,263 mil. barelů
- Zásoby benzínu: +2,064 mil. barelů
- Konsenzus: -0,578 mil. barelů
- Zásoby destilátů: +3,064 mil. barelů
- Konsenzus: -0,505 mil. barelů
Soukromý report API naznačoval menší pokles zásob ropy (-765 tis. barelů) a růst zásob ropných produktů (benzín +1 238 tis., destiláty +1 447 tis.). Data EIA tento směr potvrdila, avšak v mnohem výraznějším rozsahu.
Zásoby ropy klesají pod pětileté minimum. Rozsah poklesů v posledních týdnech je značný, ale s pravděpodobným brzkým otevřením Hormuzského průlivu by mělo dojít k postupné normalizaci situace. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Sezónnost a dlouhodobé trendy
- Trvalý klesající trend od jara: Při pohledu na širší obrázek jsou od dubna v USA patrné pokračující a výrazné poklesy zásob ropy. Jde o typický jev pro toto období roku, související s přípravami na letní cestovní sezónu (tzv. driving season), kdy rafinerie pracují na plnou kapacitu.
- Bez výrazného dopadu na ceny: Zajímavé je, že tento sezónní pokles zásob v amerických skladech má již delší dobu jen omezený vliv na finanční trhy a nevede k trvalejšímu růstu cen ropy.
Komentář: Ďábel se skrývá v detailech
Na první pohled působí report velmi „býčím“ dojmem. Zásoby ropy totiž klesly více, než očekával trh (o více než 6 milionů barelů). Reakce investorů by však měla být opatrná.
Proč tento report nakonec není pro ceny ropy tak pozitivní? Rafinerie zpracovávají ropu velmi vysokým tempem (což vysvětluje výrazný pokles zásob ropy) a zároveň sledujeme zvýšenou úroveň exportů díky stále relativně vysokým cenám a plnění dříve uzavřených kontraktů. Zajímavý vývoj však nastává u zásob finálních paliv. Po mnoha týdnech poklesů vzrostly zásoby benzínu a destilátů dohromady o více než 5 milionů barelů, přestože trh očekával pokles v obou kategoriích.
To znamená, že finální produkty se hromadí ve skladech rychleji, než je spotřebitelé dokážou využívat. Tato struktura dat naznačuje slabší domácí poptávku v USA a efektivně neutralizuje pozitivní vyznění prudkého poklesu zásob ropy.
Cena ropy WTI klesá pod 70 USD za barel a testuje minima z první obchodní seance po začátku konfliktu na Blízkém východě. Trh se zjevně vrátil k běžnému oceňování ropy, přestože situace na fyzickém trhu zůstává napjatá, zejména vzhledem k pokračujícímu uvolňování strategických rezerv. Zdroj: xStation5
Zásoby ropy ve strategických rezervách USA klesají na nejnižší úrovně od 80. let a jsou již téměř o 100 milionů barelů nižší než před začátkem konfliktu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB.
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