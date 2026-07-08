BREAKING: Zásoby ropy v USA rostou, ropa Brent už ale testuje téměř 80 USD

Klíčové změny zásob (týdenní)
- Zásoby ropy: +3,00 mil. barelů (očekával se pokles přibližně o 1,1 až 1,6 mil. barelů).
- Zásoby destilátů: -4,98 mil. barelů (očekával se růst o +1,05 mil. barelů).
- Zásoby benzinu: -1,90 mil. barelů (očekával se pokles o -1,5 mil. barelů).
- Zásoby v Cushingu: -0,052 mil. barelů (mírný pokles).
- Využití kapacit rafinerií: -0,8 procentního bodu (očekával se menší pokles o -0,2 procentního bodu).
- Dovoz ropy: +350 tis. barelů denně (bpd).
- Domácí produkce ropy: +50 tis. barelů denně (bpd).
Komentář trhu
Nejnovější zpráva EIA přináší výrazně smíšený, i když v konečném důsledku poměrně vyvážený soubor dat. Na jedné straně jde o velké překvapení u samotných zásob ropy, které vzrostly o celé 3 mil. barelů místo poklesu očekávaného trhem. Jde o první růst zásob od druhé poloviny dubna. Přispěl k tomu mimo jiné výrazný nárůst dovozu (+350 tis. bpd) a mírný pokles zpracování suroviny v rafineriích, jejichž využití kleslo více, než se očekávalo (o 0,8 procentního bodu).
Na druhé straně právě tento pokles aktivity rafinerií v kombinaci s přetrvávající poptávkou vedl k velmi výraznému úbytku zásob hotových paliv. Pokles zásob destilátů téměř o 5 mil. barelů (oproti očekávanému růstu!) a silnější než očekávaný pokles zásob benzinu působí výrazně býčím směrem na ceny ropných produktů a fakticky neutralizují „medvědí“ tón samotných zásob ropy.
Navzdory těmto zajímavým změnám v údajích o zásobách v USA reakce ceny komodity (Brent kolem 79,50 USD) připomíná širší kontext. Reakce na týdenní zprávy EIA může být v současnosti omezená nebo krátkodobá, protože do značné míry nyní vše závisí na geopolitické situaci na Blízkém východě. Tamní napětí, riziko eskalace konfliktu a potenciální hrozba pro kontinuitu dodávek nyní určují hlavní směr cen ropy na globálních trzích a mírně odsouvají typická fundamentální data z USA do pozadí. Po dřívější nejistotě Donald Trump znovu oznámil připravenost zaútočit na Írán, což žene ceny vzhůru téměř k 80 USD za barel.
Írán: Trvalý konflikt, ale ne trvalé poklesy
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🔴Komoditní výhled: Ropa, zlato a El Niño
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