Denní shrnutí: Dolar ustupuje navzdory rostoucímu napětí na Blízkém východě 🚨

Hlavní faktor ovlivňující volatilitu trhu: Současnou volatilitu na trzích určuje střet optimismu kolem umělé inteligence a rostoucích obav z eskalace konfliktu na Blízkém východě. Na jedné straně podporují představivost investorů vynikající výsledky technologických společností. Na druhé straně nestabilita v klíčových regionech produkujících komodity připomíná přetrvávající rizika. Zdá se proto, že trhy začínají tuto nejistotu vnímat jako nový normál, což potvrzují i zvýšené ukazatele volatility.
Geopolitika: Situace na Blízkém východě se dále vyostřuje s blížícím se koncem 60denního příměří mezi USA a Íránem. Jednání se dostala do slepé uličky a lodní doprava přes klíčový Hormuzský průliv se téměř úplně zastavila. Donald Trump dále zvýšil napětí hrozbou bombardování Ománu, pokud by se postavil do cesty americkým zájmům. Íránští představitelé mezitím oznámili, že v případě neúspěchu diplomatických jednání přejdou do ofenzivy.
Makroekonomický výhled: Slabší údaje o maloobchodních tržbách v USA a mírné hodnoty inflace oddalují vyhlídky na rychlé zvýšení úrokových sazeb ze strany Fedu. Trh nyní očekává, že první rozhodnutí o zpřísnění měnové politiky by mohlo přijít až v prosinci. V Kanadě mezitím meziroční spotřebitelská inflace v červenci nečekaně zrychlila na 3 %, čímž překonala očekávání trhu. Za růstem stály především vyšší ceny pohonných hmot a rostoucí náklady na služby spojené s cestovním ruchem.
Indexy: Americké akciové trhy zaznamenaly pokles. Hlavní index S&P 500 oslabil o 0,2 %, technologický Nasdaq klesl o 0,1 % a průmyslový Dow Jones ztratil 200 bodů. V Evropě byla seance klidnější a vyznačovala se pouze mírnými pohyby. Polský index WIG20 klesl téměř o 0,9 %.
Akcie: Akcie Intuitive Machines vzrostly o dalších 9 % poté, co společnost získala souhlas s lukrativním programem satelitní infrastruktury. Výrazně rostou také americké rafinérie, které díky vyšším maržím překonávají historická maxima. Na opačné straně se ocitla společnost EyePoint Pharmaceuticals, jejíž akcie se po neúspěšných klinických testech propadly o 70 %. Polovodičový sektor posílil po zprávách, že administrativa Donalda Trumpa nesouhlasí s nákupem čínských čipů společností Apple.
Měny: Americký dolar pokračuje v oslabování kvůli slabším makroekonomickým údajům a ustupujícím očekáváním růstu úrokových sazeb. EUR/USD proto prolomil důležitou technickou bariéru v podobě 200denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA200) a krátce překonal úroveň 1,16. Japonský jen zůstává pod tlakem kvůli rozdílu v úrokových sazbách, přičemž investoři čekají na rozhodnější kroky tamní centrální banky. Kanadský dolar naopak posílil po zveřejnění vyšší než očekávané domácí inflace.
Komodity: Omezená přepravní kapacita v Hormuzském průlivu tlačí ceny ropy vzhůru. Americká ropa WTI vzrostla o 1 % a překonala 83 USD za barel. Brent rovněž přidal 1 % a dostal se nad 89 USD za barel. Slabší dolar prospívá také drahým kovům, přičemž zlato i stříbro zaznamenávají solidní zisky.
Kryptoměny: Trh digitálních aktiv se dnes pohybuje v zelených číslech a těží z pozitivního sentimentu ve vybraných technologických sektorech. Bitcoin roste o 1,15 % na 63 680 USD. Dobře si vede také Ethereum, které posiluje o 1,7 % na 1 908 USD.
Volatilita zaznamenaná krátce před 20:00 u vybraných instrumentů. Zdroj: xStation
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