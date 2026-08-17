Kakao roste o 1 % a testuje oblast 6 000 USD 🔼 Jaké jsou pozice fondů?

Futures na kakao (COCOA) na ICE jsou dnes volatilní a obchodují se přibližně o 1–2 % výše poblíž 5 850 USD, protože se trh znovu soustředí na rizika nabídky v západní Africe. Hlavní obavy se týkají výhledu úrody 2026/27 v Pobřeží slonoviny a Ghaně, kde nepravidelné srážky, nedostatek slunečního svitu a rizika spojená s El Niño zhoršují podmínky pro vývoj kakaových lusků.
Růst podporují také nižší odhady produkce a snížené prognózy globálního přebytku nabídky. Dalším faktorem je nařízení EU proti odlesňování, které může kvůli požadavkům na geolokaci a dohledatelnost zkomplikovat vývoz části kakaa do Evropy. Trh rovněž sleduje postupný pokles zásob monitorovaných burzou ICE a slabší americký dolar, který zlepšuje kupní sílu zahraničních účastníků trhu.
Na druhou stranu růst omezují stále vysoké příjezdy kakaa do přístavů a relativně dobrá fyzická dostupnost komodity. Ghana uvedla, že produkce v sezóně 2025/26 dosáhla 750 000 tun, meziročně o 25,6 % více. Dalším rizikem zůstává poptávka, protože někteří výrobci čokolády po období velmi vysokých cen snižují spotřebu kakaa nebo upravují receptury svých výrobků. Pro hlubší pohled na trh s kakaem stojí za to podívat se na nejnovější report Commitment of Traders.
Co ukazuje COT pozicování na trhu s kakaem?
Nejnovější COT report ukazuje, že fondy v kategorii Managed Money zůstávají na kakau čistě short a svůj medvědí postoj dále zvýšily. K 11. srpnu držely 22 955 long kontraktů oproti 29 622 short kontraktům, což znamená čistou pozici -6 667 kontraktů. Během týdne vzrostly short pozice o 2 147 kontraktů, zatímco long pozice se zvýšily pouze o 150, takže čisté spekulativní pozicování se zhoršilo téměř o 2 000 kontraktů.
Jiný obrázek nabízí kategorie Producer/Merchant/Processor/User, která zastupuje komerční účastníky přímo zapojené do fyzického trhu s kakaem. Komerční subjekty držely 53 235 long kontraktů a 73 711 short kontraktů, což představuje čistou pozici přibližně -20 476 kontraktů, ačkoli jejich short převaha se v posledním týdnu mírně snížila. Short pozice klesly o 3 717 kontraktů, zatímco long pozice se snížily o 3 285, takže čistá pozice skupiny se stala o něco méně negativní.
- Managed Money (velcí spekulanti) zvýšila čistou short převahu, což ukazuje na pokračující opatrnost fondů vůči výhledu ceny kakaa.
- Commercials (producenti a další účastníci fyzického trhu, kteří využívají futures hlavně k zajištění) zůstávají výrazně čistě short, ale část svých short hedge pozic omezili.
- Open interest klesl o 12 507 kontraktů, což naznačuje spíše širší útlum aktivity na trhu než agresivní budování nových pozic.
- Celkově oba segmenty vysílají mírně medvědí spekulativní signál, ale nikoli extrémní: fondy navyšují shorty, zatímco komerční účastníci svou čistou short expozici nezvyšují.
V praxi je v tuto chvíli nejdůležitějším signálem chování Managed Money — spekulativní fondy se přiklánějí stále výrazněji k poklesu. Komerční pozicování nelze interpretovat jako jednoduchý medvědí signál, protože producenti a zpracovatelé používají futures především k zajištění své expozice vůči fyzickému kakau a jejich přirozená pozice je často čistě short.
Zdroj: CFTC
COCOA (interval D1)
Zdroj: xStation5
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