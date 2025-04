Britská SSE mírně snižuje výhled zisků, dlouhodobě spoléhá na růst obnovitelných zdrojů

Energetická společnost SSE, která ve Velké Británii provozuje elektrárny a rozvodné sítě, oznámila snížení výhledu upraveného zisku na akcii pro fiskální rok 2025. Nově očekává zisk v rozmezí 155 až 160 pencí na akcii, zatímco předchozí odhad počítal s rozpětím 154 až 163 pencí. Firma však zároveň potvrdila dlouhodobý cíl zisku ve výši 175 až 200 pencí na akcii do fiskálního roku končícího březnem 2027, což odráží její důvěru v pokračující růst v oblasti obnovitelné energie.

Navzdory krátkodobým výkyvům, způsobeným chladným počasím a bouřemi, které narušily distribuční síť, zůstává společnost optimistická ohledně dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů. Za fiskální rok 2024 SSE zaznamenala meziroční růst produkce z obnovitelných zdrojů o 9,8 % a za celý rok končící 31. března očekává ještě výraznější nárůst o 17 %, zejména díky rozšíření kapacit.

Společnost plánuje investovat přibližně 3 miliardy liber v rámci programu Net Zero Acceleration Programme (NZAP) Plus, jehož cílem je urychlit dekarbonizaci britské energetiky do roku 2030. SSE hodlá těžit z ambiciózních plánů Spojeného království na přechod k čisté energii, především z rozvoje větrné a solární energie a posilování přenosové sítě.

Změna výhledu přichází krátce poté, co byl do čela společnosti jmenován nový generální ředitel – bývalý obchodní ředitel firmy. SSE tak pokračuje v transformaci svého byznys modelu směrem k udržitelnému a dlouhodobě výnosnému energetickému portfoliu.

Graf SSE.UK (D1)

Akcie společnosti SSE se v posledních týdnech zotavují z předchozího poklesu, přičemž se cena odrazila od úrovně podpory kolem 14,43 GBP. Aktuálně se obchoduje mírně nad hladinou 15,70 GBP, což je v blízkosti 23,6% Fibonacciho retracementu a zároveň v těsném kontaktu s oběma sledovanými klouzavými průměry. Krátkodobý 50denní EMA i 100denní SMA se sbíhají v oblasti kolem 15,50 až 15,96 GBP, což činí tuto zónu důležitým technickým rozhodovacím bodem.

RSI se pohybuje na hodnotě přibližně 54,5, což značí neutrální až mírně rostoucí momentum, přičemž nedochází k žádnému extrémnímu přeprodeji nebo překoupení. Pokud by se cena udržela nad klouzavými průměry a prorazila nad úroveň 16,63 GBP, která odpovídá 38,2% Fibonacciho hladině, mohl by se otevřít prostor pro další růst směrem k 17,30 nebo až 17,98 GBP.

Zdroj: xStation5