Budoucnost společností AMD a Nvidia ovlivněna regulacemi. Akcie pod tlakem!

- Zákon GAIN AI: Nový zákon vyžaduje, aby výrobci čipů, jako jsou Nvidia a AMD, upřednostňovali zásobování domácího trhu před exportem, zejména do Číny. Jedná se o součást širší strategie USA zaměřené na udržení technologické převahy a národní bezpečnosti.
- Strategická role pokročilých čipů AI: Integrované obvody používané v umělé inteligenci se staly klíčovým zdrojem v soupeření mezi USA a Čínou, srovnatelným s energetickými komoditami.
- Zákon GAIN AI: Nový zákon vyžaduje, aby výrobci čipů, jako jsou Nvidia a AMD, upřednostňovali zásobování domácího trhu před exportem, zejména do Číny. Jedná se o součást širší strategie USA zaměřené na udržení technologické převahy a národní bezpečnosti.
- Strategická role pokročilých čipů AI: Integrované obvody používané v umělé inteligenci se staly klíčovým zdrojem v soupeření mezi USA a Čínou, srovnatelným s energetickými komoditami.
V posledních letech se technologická rivalita mezi Spojenými státy a Čínou výrazně zintenzivnila. Pokročilé integrované obvody používané v umělé inteligenci (AI) začaly hrát klíčovou roli v tomto geopolitickém střetu a jsou nyní považovány za strategický zdroj téměř na stejné úrovni jako ropa a energetické komodity. Rostoucí síla čínské vojenské technologie, sledovacích systémů a řešení AI vedla USA k zavedení řady vývozních omezení, včetně zákazu prodeje čipů vyráběných společností Nvidia, což omezuje přístup Pekingu k nejnovějším technologiím, jako jsou čipy H100 používané mimo jiné pro pokročilé výpočty AI.
V reakci na eskalující obchodní a technologické napětí schválil Senát USA zákon GAIN AI Act. Tento zákon vyžaduje, aby výrobci čipů, jako jsou Nvidia a AMD, upřednostňovali uspokojování poptávky domácích zákazníků před exportem produktů na zahraniční trhy, včetně Číny. Zákon je součástí širší strategie USA zaměřené na udržení technologické převahy v oblasti umělé inteligence a omezení přístupu Pekingu k nejmodernějším řešením. Reaguje také na zesilující se konkurenci o dominanci v polovodičovém průmyslu, který je klíčovou oblastí jak pro ekonomiku, tak pro národní bezpečnost.
Administrativa Donalda Trumpa, která v lednu 2025 zahájila své druhé funkční období, pokračuje v politice ochrany americké dominance v oblasti umělé inteligence a zároveň podporuje domácí výrobce polovodičů. Ačkoli zákon GAIN AI Act stále čeká na schválení Sněmovnou reprezentantů a podpis prezidenta, již vyvolal rozmanité reakce. Zastánci zdůrazňují nutnost chránit národní zájmy, zatímco kritici varují před rizikem eskalace obchodních napětí a narušení globálních dodavatelských řetězců.
Giganti jako AMD a Nvidia jsou hlavními beneficienty boomu v oblasti technologie AI. Jejich pokročilé čipy pohánějí vývoj umělé inteligence a podporují současný růst na technologickém trhu. Tyto společnosti vykazují dynamický růst tržeb, zejména na americkém trhu, který se pro ně stal klíčovým. Významné tržby však pocházejí také z Číny a dalších důležitých asijských trhů, jako je Tchaj-wan a Singapur, které jsou stále více vystaveny rizikům spojeným s rostoucími geopolitickými napětími a vývozními omezeními.
Zákon GAIN AI Act může zvýšit stabilitu prodeje na domácím trhu, ale zároveň omezit možnosti expanze na zahraniční trhy, zejména do Číny. V nadcházejících čtvrtletích mohou společnosti pociťovat tlak na přizpůsobení se novým předpisům, což by mohlo zpomalit růst tržeb mimo USA.
Pro investory představují tyto změny výzvu. Navzdory působivému růstu cen akcií společností AMD a Nvidia od začátku roku 2025 může vyhlídka na další omezení vývozu a rostoucí nejistota v oblasti regulace vyvolat obavy o dlouhodobou stabilitu a růstový potenciál těchto společností. To by mohlo vést ke zvýšené volatilitě cen akcií a prodejnímu tlaku, zejména v krátkodobém horizontu.
Budoucnost společností AMD a Nvidia bude do značné míry záviset na jejich schopnosti pružně reagovat na rychle se měnící politické a ekonomické podmínky, které v současné době formují globální technologický trh. Tyto společnosti musí nejen pokračovat v technologických inovacích, ale také efektivně řídit rizika vyplývající z přísnějších vývozních předpisů a rostoucího geopolitického tlaku, zejména v kontextu eskalujícího napětí mezi USA a Čínou. Klíčovým faktorem bude schopnost přizpůsobit dodavatelské řetězce, revidovat prodejní strategie a rozvíjet vztahy s domácími zákazníky při současném hledání nových příležitostí k expanzi na trzích, které jsou méně postiženy sankcemi. Investoři by měli pozorně sledovat legislativní proces související se zákonem GAIN AI Act a reakce společností AMD a Nvidia na tyto předpisy. Opatření přijatá těmito společnostmi, jako je diverzifikace produktového portfolia, investice do výzkumu a vývoje a vytváření strategických partnerství, mohou být rozhodující pro jejich dlouhodobý růst a finanční stabilitu.
Denní shrnutí: Powell drží trhy nad vodou! 📈 EURUSD výš
EURUSD roste po projevu Powella! 💶📈
Google investuje 15 miliard USD do výstavby AI kampusu v Indii
Walmart a OpenAI spojují síly: Nakupování přes ChatGPT s funkcí Instant Checkout
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.