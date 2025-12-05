Švýcarsko zvažuje zmírnění kapitálových pravidel pro UBS

-
Švýcarská vláda zvažuje změkčení části kapitálových pravidel pro UBS, týkajících se odložených daní a softwaru (cca 11 mld. USD).
-
Původní návrh by mohl vyžadovat až 24 mld. USD dodatečného kapitálu.
-
Klíčové opatření o kapitalizaci zahraničních poboček zatím zůstává součástí návrhu.
-
Akcie UBS na zprávu reagovaly růstem o 4,3 %.
-
Podle zdrojů agentury Reuters se švýcarská vláda chystá zmírnit část navrhovaných kapitálových pravidel, která by mohla donutit banku UBS navýšit kapitál až o 24 miliard dolarů. Tato změna by představovala zásadní úlevu pro největší švýcarskou banku a celý domácí finanční sektor, který opakovaně varoval před negativními dopady přísné regulace na konkurenceschopnost země.
Změkčení se má týkat zejména pravidel, která má vláda pod přímou kontrolou – konkrétně se jedná o úpravu metodiky oceňování odložených daňových aktiv a softwaru. Tyto položky by tvořily přibližně 11 miliard dolarů z celkových dodatečných kapitálových požadavků. Zatím není jasné, v jakém rozsahu bude změna provedena, ale už samotná informace o jejím zvažování přinesla pozitivní reakci investorů – akcie UBS vzrostly o 4,3 %, což překonalo vývoj širšího finančního sektoru.
Vláda však stále plánuje prosadit klíčovou část návrhu, která bude předložena parlamentu – a sice požadavek, aby UBS plně kapitalizovala své zahraniční pobočky v rámci Švýcarska. Tento bod tvoří největší část předpokládaných kapitálových nároků.
UBS dlouhodobě tvrdí, že původní podoba reformy by poškodila nejen banku samotnou, ale i švýcarské hospodářství jako celek. K její kritice se připojily bankovní asociace, kantonální vlády i vlivní zákonodárci, kteří varují, že Švýcarsko může přijít o svou pozici globálního finančního centra.
Ministerstvo financí ke kauze uvedlo, že rozhodovací proces není u konce a Federální rada zatím finální stanovisko nevydala.
Graf UBSG.CH (D1)
Akcie švýcarské banky UBS dnes zaznamenaly výrazný růst a uzavřely na ceně 32,46 CHF, což představuje prudký průraz nad klíčové klouzavé průměry – EMA 50 (30,98 CHF) a SMA 100 (31,38 CHF). Akcie nejenže prorazily dlouhodobé technické bariéry, ale zároveň se odrazily od předchozí konsolidační struktury s mimořádně silnou růstovou svící. RSI se aktuálně nachází na úrovni 61,1, což naznačuje silné nákupní momentum, ale stále bez překoupení.
Pokud cena zůstane nad úrovní 31,40 CHF, lze očekávat, že trh bude testovat předchozí maxima v oblasti kolem 33,00 CHF a případně i výše. Naopak návrat pod hladinu 31 CHF by mohl naznačovat falešný průraz a otevřít cestu zpět ke spodní hraně konsolidace okolo 30 CHF.
Zdroj: xStation5
