Capri Holdings ztrácí 45 %; Tapestry stoupá o 16 %, protože federální soud USA blokuje fúzi za 8,5 miliardy USD

Módní holdingová společnost Tapestry (TPR.US), která vlastní značky jako Coach New York, Kate Spade New York a Stuart Weitzman, nedostala povolení k akvizici Capri Holdings (CPRI.US), která má portfolio ikonických značek jako Michael Kors, Versace a Jimmy Choo. Již před šesti měsíci FTC USA zablokovala akviziční dohodu, která by ocenila Capri na 8,5 miliardy USD, oproti současné kapitalizaci 2,5 miliardy USD.

Tehdy FTC poukázala na významnou konkurenci mezi oběma společnostmi, zejména v sektoru luxusních kabelek, a uvedla, že akvizice by zvýšila náklady pro koncové spotřebitele. Federální soud argumentoval podobně a zablokoval dohodu, kterou mnozí akcionáři Capri viděli jako potenciálně velmi prospěšnou pro společnost. Navzdory svému širokému portfoliu luxusních značek Capri zápasí s řadou strukturálních problémů. Akcionáři Tapestry proto blokaci této dohody vnímali pozitivně.

Tapestry (TPR.US), D1 interval

Zdroj: xStation5