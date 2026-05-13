Cena pohonných hmot v Česku klesá, konec krize je však v nedohlednu ⛽

V uplynulém týdnu se ropný trh stabilizoval jen částečně. Po předchozím růstu se cena ropy Brent drží v okolí 107 dolarů za barel a zůstává citlivá na zprávy z Blízkého východu. Trhy sledují zejména křehké příměří kolem Íránu. Krátkodobé korekce tak zatím nepůsobí jako návrat k normálu, spíše jako opatrné vyčkávání. Riziková prémie v cenách ropy přetrvává, protože část trhu stále počítá s možností dalších výpadků dodávek a s napjatější bilancí ropného trhu ve druhé polovině roku.
Na domácím trhu pokračuje tlak na ceny pohonných hmot, i když vývoj už není tak jednoznačně růstový jako v předchozích týdnech. Průměrná cena benzínu klesla ve středu na 42,61 Kč za litr, zatímco nafta stojí v průměru 41,95 Kč za litr. Oproti začátku května benzín dál mírně zdražil, zatímco nafta po předchozím prudkém růstu koriguje. Ceny na pumpách pozitivně ovlivňují cenové stropy. Jejich výpočet nadále vychází z třídenního klouzavého průměru velkoobchodních cen a regulované marže 3 Kč za litr. Důležitým rozdílem oproti předchozím týdnům je rostoucí tlak u benzínu, kde se do cen více promítá blížící se motoristická sezóna a napjatější rafinérské marže. Pokud se ropa udrží poblíž současných úrovní, ceny u čerpacích stanic mohou spíše stagnovat, případně jen mírně kolísat. Výraznější zlevnění by však vyžadovalo stabilnější pokles ropy i velkoobchodních cen.
Napjatá situace nadále přetrvává v segmentu leteckých paliv. Drží se nad úrovní 160 dolarů za barel, což znamená přibližně 70% nárůst ve srovnání se situací před konfliktem. I když v Evropě zatím podle vyjádření Evropské komise nejde o bezprostřední nedostatek, riziko delších výpadků zůstává otevřené. Pro aerolinky jde o citlivý problém, protože palivo tvoří jednu z největších nákladových položek. Český trh zatím nečelí plošnému zdražování zájezdů, ale u dálkových letů se už objevují nárůsty v řádu tisíců korun. Před letní sezónou proto zůstává riziko dalšího zdražování letenek zvýšené.
Jak je na tom Česko z pohledu výše cen pohonných hmot ve srovnání s okolními zeměmi?
I přes současné ceny pohonných hmot si Česká republika udržuje pozici jedné z levnějších zemí v Evropské unii, a to podle nejnovějších dat Evropské komise k datu 14. května 2026.
Nafta - Česká republika je pátá nejlevnější v celé EU. Nejnižší ceny nafty mají momentálně řidiči v Maltě, Polsku a Španělsku. Nejdražší naftu tankují řidiči v Nizozemsku a Finsku.
Benzín - Česká republika je desátá nejlevnější v EU. Na prvních 3 příčkách nejlevnějšího benzínu se umístily Malta, Bulharsko a Polsko. Nejdražší benzín je k dostání v Nizozemsku a Dánsku.
Srovnání se sousedy
- V Polsku je benzín i nafta výrazně levnější než v Česku, přičemž Polsko se u nafty drží na 2. místě a také u benzínu na 2. místě mezi nejlevnějšími.
- Na Slovensku je nafta mírně dražší než v Česku, když tato země je na 8. místě z EU. Benzín je zde také mírně dražší, a to na 13. místě.
