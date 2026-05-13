Shrnutí trhů: Býci se vracejí na Wall Street (13.05.2026)

- Ropa zůstává stabilní před nadcházejícím summitem USA–Čína. Brent se po silných ziscích během prvních dvou seancí tohoto týdne drží na vysoké úrovni kolem 107 USD za barel.
- Futures na americké akciové indexy mažou ztráty po zveřejnění vyšších údajů o inflaci v USA. US500 aktuálně roste o 0,3 %, zatímco US100 přidává až 0,8 %. Po včerejších poklesech se v médiích znovu objevuje narativ takzvaného „buying the dip“. Podobné oživení bylo patrné také na jihokorejském trhu.
- Nvidia v premarketu roste až o 2,5 %. Akcie podporují zprávy, že Jensen Huang by mohl doprovázet Donalda Trumpa při jeho návštěvě Číny, což by mohlo otevřít prostor pro nové dohody související s čipy.
- Globální pozornost se nadále pevně soustředí na Peking. Připomeňme, že zítra začíná dvoudenní návštěva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Mezi hlavní témata by měly patřit Írán a Perský záliv, i když pozorovatelé neočekávají žádné zásadní průlomy.
- Francie: Dnešní dubnová data ukázala smíšené signály. Inflace CPI dosáhla 2,2 % r/r a HICP 2,5 %, obě hodnoty byly v souladu s očekáváním. Míra nezaměstnanosti však vzrostla na 8,1 %, což naznačuje určité oslabení trhu práce.
- Eurozóna: Nejnovější data potvrzují zpomalení ekonomické aktivity. HDP za 1. čtvrtletí dosáhl 0,8 % r/r, zatímco průmyslová produkce klesla o 2,1 %. Výsledek byl výrazně pod očekáváním a ukazuje na pokračující slabost výrobního sektoru.
- GBPUSD klesá téměř o 0,2 % a testuje oblast 1,35 kvůli politické nejistotě ve Spojeném království.
- Zlato zůstává stabilní nad 4 700 USD, stříbro pokračuje v růstovém trendu a měď prorazila nad 14 000 USD.
Akcie a firemní zprávy:
- Deutsche Telekom (DTE.DE) zahájil rok silně. Reportoval růst upraveného čistého zisku o 6,5 % a stabilní cash flow. Výsledky byly dostatečně silné na to, aby management zvýšil celoroční výhled pro rok 2026 u provozního zisku a volného cash flow.
- Allianz (ALV.DE) dosáhl tržeb ve výši 53 miliard eur, zatímco PIMCO a AllianzGI přilákaly nový kapitál v objemu 21 miliard eur.
- Siemens (SIE.DE) zveřejnil smíšené výsledky. Tržby a čistý zisk mírně zaostaly za očekáváním, ale nové objednávky dosáhly silných 24,1 miliardy eur, což výrazně překonalo očekávání. Navzdory určitému tlaku na průmyslové marže společnost potvrdila svůj růstový výhled a oznámila rozsáhlý program zpětného odkupu akcií až do výše 6 miliard eur.
Volatilita je dnes patrná napříč hlavními sektory ekonomiky. Výrazné je zejména obnovené silné oživení v technologickém sektoru. Zdroj: XTB
Sektorové rozdíly ukazují na silné zisky akcií ASML a Infineon, zatímco akcie ze spotřebitelského sektoru zaostávají. Zdroj: XTB
Mezi nejsledovanější společnosti dnes patří Siemens a Deutsche Telekom, které posilují díky silným tržbám. Rheinmetall mezitím prodlužuje svůj nedávný pokles. Zdroj: XTB
