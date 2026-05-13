Denní shrnutí: Horká inflace a čekání na zprávy z Pekingu

USA
- Tržní sentiment ke konci středeční seance je jasně smíšený, ale optimismus má navrch. Navzdory znepokojivým makroekonomickým datům, nejistotě ohledně výsledku návštěvy prezidenta Trumpa v Číně a dalšímu vývoji na ropném trhu zůstávají investoři v relativně dobré náladě. Silný uptrend v technologickém sektoru pokračuje. Nasdaq 100 vede americké indexy výše a jeho futures rostou o více než 1 %. S&P 500 snížil zisky na přibližně 0,5 %, zatímco Russell a Dow jsou mírně níže.
- Naděje, obavy i spekulace obklopují americkou delegaci a Donalda Trumpa v Číně. Prezident odcestoval do Číny v době výrazného geopolitického napětí a velmi vysokých očekávání trhu, zejména v technologickém sektoru, který je pro jednání klíčový. Navzdory působivému americkému složení delegace první zprávy z oborových médií naznačují, že konference na čínské straně je rozsahem mnohem menší, než se čekalo.
- Morgan Stanley signalizuje optimismus ohledně trhu zvýšením svého cíle pro S&P 500 na konec roku.
- Alibaba si navzdory slabým výsledkům z hlediska ziskovosti a tržeb vede lépe díky lepšímu výhledu a růstu v klíčových segmentech spojených s cloudem a AI. Akcie společnosti rostou o více než 7 %.
- Ford během výsledkového hovoru jasně překvapil investory nečekaně vysokou ziskovostí, když překonal očekávání EPS o více než 200 %. Akcie rostou o více než 12 %.
- Americká makroekonomická data vysílají silné varovné signály ohledně inflace a trhu s palivy.
- Inflace výrobních cen PPI výrazně překonala očekávání. Jádrový ukazatel dosáhl 5,2 % a celkový ukazatel 6,0 %, zatímco prognózy činily 4,3 %, respektive 4,9 %.
- Zásoby ropy zároveň klesly o 4,3 milionu barelů oproti očekávání 2,0 milionu. Zásoby benzínu také klesly téměř dvojnásobně proti konsenzu, a to o 4,08 milionu barelů oproti očekávaným 2,8 milionu.
Evropa
- Mírně pozitivní sentiment na evropských akciích sílí s tím, jak na trh přicházejí američtí investoři. Futures na Euro Stoxx 50 rostou o 0,7 %. Nejvýkonnějším trhem v Evropě je polský WIG20, který přidává více než 2 %.
- Siemens mírně zaostal za očekáváním investorů, když skončil těsně pod konsenzem u EPS i tržeb. Akcie klesají o necelé 1 %.
- Makrodata z eurozóny vyšla v souladu s očekáváním. Meziroční růst HDP za 1. čtvrtletí 2026 dosáhl 0,8 %, což znamená zpomalení z 1,2 % v předchozím čtvrtletí.
- Zaměstnanost meziročně vzrostla o 0,5 %, zatímco průmyslová produkce klesla o 2,1 % r/r.
- Francouzská spotřebitelská inflace vyšla podle očekávání na 1 %.
Komodity
- U zemědělských komodit kakao klesá téměř o 3 %, což může poukazovat na vybírání zisků a konsolidaci po nedávné rally. Cukr roste o více než 2 % kvůli sílícím očekáváním vyšší produkce etanolu pro přimíchávání do paliv v prostředí globálních nedostatků.
- Ropa mírně klesá a drží se kolem 106 USD za barel.
- Hliník roste o více než 2 %, tažen narušenými dodavatelskými řetězci z Blízkého východu a silnější poptávkou.
- Stříbro roste o 2 % a obchoduje se kolem 88 USD.
Krypto
- Na kryptoměnových trzích panuje velmi slabý sentiment a prudké poklesy zasahují téměř celý trh. Bitcoin klesá o 1,5 % a spadl pod 80 000 USD. Ethereum oslabuje o něco více než 1,2 % a klesá směrem k 2 250 USD. Solana ztrácí více než 4 % a drží se kolem 90 USD.
Trump–Si: Kdo zastupuje byznys a jak reagují trhy?
Trump přistál v Číně 🌏
Indům zdraží zlato 🪙 Vláda potřebuje dolary na ropu, plyn a hnojiva🛢️
Energetická bezpečnost něco stojí: Evropa řeší podporu dražší těžby 💶
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.