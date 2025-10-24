Cena ropy se stabilizuje, přijdou další otřesy?

-
Po prvotním cenovém skoku se ropa stabilizuje. Trh sleduje dopady sankcí na ruský export a očekává, zda přijdou skutečné výpadky dodávek.
Sankce USA a EU tlačí Rusko mimo tradiční trhy. Čína a Indie omezují nákupy, firmy přecházejí na dodavatele z USA a Blízkého východu.
Globální nabídka zůstává vysoká. Přebytek a zásoby drží ceny pod kontrolou, ale geopolitické napětí může rovnováhu kdykoli narušit.
Po ostré reakci na novou vlnu západních sankcí proti ruskému ropnému sektoru se trh s ropou uklidňuje. Cena Brentu, která ve čtvrtek skokově vzrostla o více než pět procent, se nyní na konci týdne obchoduje v blízkosti 66 dolarů za barel. Investoři si uvědomují, že ačkoli sankce zasáhly dvě klíčové ruské společnosti – Rosněfť a Lukoil, dopad na fyzické dodávky zatím není dramatický.
Větší pozornost se nyní přesouvá do Asie. Čínské státní podniky začaly rušit objednávky některých ruských nákladů, zejména z Dálného východu. Indie se připravuje na snížení dovozu a její rafinerie se orientují na jiné dodavatele, především ze Spojených států a Blízkého východu. Společnost Reliance Industries, jeden z největších odběratelů ruské ropy, podle trhu aktivně rozšiřuje nákupy ze Saúdské Arábie, Kataru i USA. Dochází tak k posunu v regionální struktuře dodavatelských vztahů.
V evropském prostoru mezitím Evropská unie rozšířila sankce na další ruské společnosti, včetně zákazu finančních transakcí s Gazprom Neft. Tyto kroky přicházejí v období, kdy se světová nabídka ropy nachází v přebytku. Zásoby na moři dosáhly rekordních úrovní a Mezinárodní energetická agentura očekává, že produkce v roce 2026 překročí poptávku o několik milionů barelů denně. OPEC přitom signalizuje připravenost navýšit těžbu, pokud by došlo k vážnějším výpadkům.
Ruská reakce je zatím opatrná, ale předvídatelná. Kreml využívá osvědčené nástroje – paralelní flotily tankerů, neprůhledné obchodní cesty a alternativní zprostředkovatele. Cílem je udržet vývoz v pohybu navzdory sankčním omezením. Země je navíc zvyklá na podobné tlaky a disponuje infrastrukturou, která jí umožňuje reagovat flexibilněji než v minulosti.
Vedle ekonomických omezení čelí ruský ropný sektor i přímým fyzickým útokům. Ukrajina v poslední době cílí na rafinerie, ropovody a exportní uzly. Tyto zásahy představují další komplikaci pro logistiku a stabilitu vývozních tras.
Z krátkodobého hlediska trh těží z vysokých zásob a zdrženlivé reakce odběratelů. Otázkou zůstává, zda současná stabilita vydrží. Pokud se sankce naplno projeví v reálných dodávkách a ruský vývoz skutečně klesne, může dojít k novému otřesu.
Graf: OIL
Cena ropy Brent se nyní obchoduje kolem 66$ za barel. Cena otestovala supply zónu, ze které nastává reakce. Zároveň cena protíná exponenciální klouzavý průměr EMA 50. RSI indikátor je nyní v neutrální zóně.
