Kukuřice a sója v centru obchodního sporu mezi Indií a USA

USA tlačí na Indii, aby povolila dovoz kukuřice a sóji výměnou za snížení cel na indické zboží.
Indie zatím odmítá dovoz GMO plodin a chrání své zemědělce.
Pro USA je klíčové najít odbyt pro nadbytečné zásoby kukuřice a sójových bobů, které nemohou vyvézt do Číny.
Politické a ekonomické faktory (volby, etanolový trh, přebytek sójového šrotu) brání rychlému průlomu v jednání.
Obchodní rozhovory mezi Spojenými státy a Indií se v posledních dnech zaměřují nejen na ropu a cla, ale překvapivě i na kukuřici a sójové boby. Důvodem je snaha USA najít nová odbytiště pro své přebytky zemědělských komodit, zatímco Indie se snaží zmírnit dopady vysokých amerických cel na své exportéry.
Proč je dohoda pro Indii důležitá?
Indie aktuálně čelí clům až 50 % na své vývozy do USA, z nichž polovina byla zavedena jako trest za nákupy levné ruské ropy. Tato opatření dopadají na klíčová odvětví, jako jsou textil, šperky, mořské plody či kožené zboží, která zaměstnávají miliony lidí. V rámci vyjednávání USA naznačily, že snížení cel na indické zboží na úroveň 15–16 % je možné, pokud dojde k pokroku v oblasti energie a zemědělství.
Co chce USA výměnou?
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tlačí na Indii, aby otevřela svůj trh americké kukuřici a sóje. USA totiž čelí přetlaku těchto komodit kvůli obchodním sporům s Čínou, která byla dlouhodobě jejich největším odběratelem.
Kukuřice by se měla využívat výhradně pro výrobu etanolu pro příměsi do benzínu, nikoliv jako potravina. USA tvrdí, že jde o neinvazivní způsob exportu, který by neměl ohrozit indické zemědělce. U sóji navrhují USA prodej sójového šrotu (soymeal) jako krmiva pro dobytek, kterého má Indie největší počet na světě.
Jak reaguje Indie?
Indie je v otázce zemědělských importů velmi opatrná. Zákony zakazují dovoz geneticky modifikovaných plodin, což se týká většiny americké produkce kukuřice a sóji. Dále chrání domácí zemědělce, zejména drobné farmáře, před levnou zahraniční konkurencí.
Indičtí producenti sóji ostře odmítají dovoz americké sóji a sójového šrotu, neboť tvrdí, že země má dostatek zásob a jakýkoli dovoz by ohrozil lokální trh. Také producenti etanolu upozorňují, že dovoz kukuřice by narušil celý řetězec výroby, neboť Indie má v současnosti větší výrobní kapacity než domácí poptávku.
Dalším faktorem jsou i blížící se volby ve státě Bihár, kde se pěstuje velké množství kukuřice. Otevření trhu americkému dovozu by mohlo rozzlobit farmáře, kteří tvoří vlivnou voličskou skupinu.
Graf CORN (H4)
Cena kukuřice aktuálně testuje úroveň 426,09 USD, která odpovídá zóně krátkodobé rezistence. Předtím prorazila klíčovou sestupnou trendovou linii, čímž potvrdila obrat trendu z klesajícího na růstový. Z pohledu Fibonacciho retracementu se cena nachází nad hladinou 23,6 % (416,14 USD), a pokud býci udrží momentum, dalším cílem může být 38,2 % (431,11 USD). Cena se pohybuje nad EMA 50 (421,00 USD) i SMA 100 (418,96 USD), což potvrzuje pozitivní technické nastavení. Momentum (101,5) ukazuje na rostoucí dynamiku, zatímco RSI zůstává neutrální (kolem -21), bez známek překoupenosti.
Zdroj: xStation5
Graf SOYBEAN (H4)
U sóji se cena pohybuje na úrovni 1059,70 USD, přičemž po silném propadu v první polovině roku došlo ke stabilizaci a opakovaným pokusům o průraz směrem vzhůru. V posledních dnech cena opět roste nad EMA 50 (1044,07 USD) i SMA 100 (1035,58 USD), což podporuje pozitivní trendový obrat. Momentum je na hodnotě 101,6, což signalizuje rostoucí zájem kupců. RSI je na hodnotě přibližně 60, tedy v býčí zóně, avšak ještě mimo překoupené úrovně. Objem obchodů potvrzuje zvýšenou aktivitu, což podporuje možnost pokračování růstu.
Zdroj: xStation5
