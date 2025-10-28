⏬Cena zlata klesla o další 2 %

- Pokles cen zlata dnes pokračoval a rozsah korekce nyní překonal poklesy zaznamenané v dubnu a květnu tohoto roku. Současná úroveň korekce je srovnatelná s poklesem v roce 2022, i když tento pokles trval mnoho měsíců. Současný výprodej naopak trvá přesně sedm dní.
Ztráty od začátku korekce nyní přesáhly 11 %, zatímco zisk dosažený v říjnu se výrazně snížil z 13 % na pouhých 1,5 %. To znamená, že říjen by se mohl stát prvním ztrátovým měsícem od července, pokud se korekce rozšíří na úroveň 3 857 USD za unci. Za zmínku také stojí, že výprodej v červenci byl minimální a činil méně než půl procenta. Významnější korekce nastala mezi listopadem a prosincem 2024, kdy zlato kumulativně oslabilo o více než 4 %.
Prodej na trhu se zlatem je motivován zlepšujícím se sentimentem na trhu a realizací zisků. COMEX nedávno zvýšil marži potřebnou k držení pozice přibližně o 5 % u zlata a o 8 % u stříbra. Tento krok napodobily i futures burzy v Japonsku a Indii. Je zřejmé, že investoři držící pozice v ETF se také rozhodli realizovat zisky. Při pohledu na všechny fondy prodávají ETF zlato nejrychlejším tempem od dubna a května. Současně zaznamenal největší světový ETF na zlato, americký SDPR Gold Shares (GLD.US), největší denní odliv od dubna, což představuje jeden z největších jednodenních odlivů za poslední roky. GLD nyní zaznamenává čtvrtý den odlivu v řadě.
Cena zlata dnes dočasně klesla pod 3 900 USD za unci, čímž prolomila 38,2% Fibonacciho retracement a přiblížila se k podpoře na úrovni 50,0% retracement posledního významného vzestupného trendu. Rozsah korekce přesahuje to, co jsme pozorovali v dubnu a květnu.
Při pohledu na pokles cen na měsíčním grafu bychom mohli potenciálně vidět masivní „knot“, který se tvoří na měsíční svíčce za říjen. Předchozí velký knot svíčky se objevil v dubnu, což nakonec vedlo k několika měsícům konsolidace.
Zdroj: xStation5
