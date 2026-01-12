Crypto News: Bitcoin nabírá na síle 📈 Formuje se na Ethereu trojúhelníkový pattern?

Obchodování s kryptoměnami se nese ve smíšeném duchu, ale celkový vývoj cen stále ponechává prostor pro možné obnovení růstu na začátku roku 2026. Statisticky byl leden pro Bitcoin pozitivní přibližně v 50 % případů, zatímco 1. čtvrtletí, podobně jako 4. čtvrtletí, často přineslo zisky. Americký dolar dnes oslabil poté, co předseda Fedu Jerome Powell varoval před zasahováním prezidenta Trumpa do nezávislosti centrální banky. Powell označil trestní vyšetřování související s rekonstrukcí budovy Fedu a útok na jeho osobu za „zástěrku,“ jejímž cílem je vynutit si uvolněnější měnovou politiku. Akciové indexy na Wall Street na spor téměř nereagovaly. Pokud vůbec, přetrvávající konflikt může posílit názor, že pokles amerických úrokových sazeb směrem k 1 % je jen otázkou času.
- Bitcoin téměř nereagoval na největší nákup BTC ze strany MicroStrategy (MSTR.US) od července 2025. Společnost nakoupila 13 627 BTC v hodnotě 1,2 miliardy USD (v červenci 2025 to bylo přes 2 miliardy USD). Průměrná nákupní cena se nyní pohybuje kolem 75 000 USD za BTC a MicroStrategy drží celkem 687 000 BTC.
- Tom Lee ze společnosti BitMine Immersion Technologies navrhl, aby akcionáři schválili masivní emisi akcií (aktuálně má firma přibližně 500 milionů akcií, což by po emisi mohlo vzrůst až na 50 miliard). Získané prostředky by byly použity na nákup Etherea. Rozhodnutí se očekává 15. ledna na valné hromadě. Schválení ze strany akcionářů by mohlo být pro Ethereum pozitivním impulsem.
- Banka Standard Chartered snížila svou predikci ceny Etherea na konci roku 2026 na 7 500 USD, což by znamenalo přibližně 125% růst oproti aktuálním úrovním. Pro konec roku 2028 banka očekává 22 000 USD za ETH a přes 40 000 USD do konce roku 2030 (zhruba 13násobný nárůst oproti přibližně 3 000 USD dnes). Předchozí výhled banky činil 30 000 USD.
- Čisté odlivy z produktů navázaných na Bitcoin dosáhly v prvním týdnu roku 2026 hodnoty 681 milionů USD, zatímco Ethereum zaznamenalo čistý odliv 68,6 milionu USD. Navzdory „holubičím“ signálům od prezidenta Trumpa zůstává trh obezřetný ohledně rozsahu možného snižování sazeb v první polovině roku 2026. Největší denní odliv z BTC produktů byl zaznamenán v úterý (486 milionů USD), následovaly čtvrtek (téměř 400 milionů USD) a pátek (skoro 250 milionů USD). Momentum nadále zůstává pro kryptoměny nepříznivé.
Grafy Bitcoin a Ethereum (D1)
Bitcoin se obchoduje poblíž 50denního klouzavého průměru EMA (EMA50) na denním grafu. Dne 27. října 2025 a 5. ledna 2026 tato úroveň fungovala jako silná rezistence. Pokles směrem k úrovni 89 000 USD by mohl vyvolat další medvědí impuls, zatímco růst nad 95 000 USD by otevřel prostor pro silnější zisky, potenciálně podpořené nucenými nákupy dealerů v souvislosti s negativní gamma pozicí.
Zdroj: xStation5
Ethereum se obchoduje v rámci symetrického trojúhelníku, což je formace, která obvykle značí pokračování dominantního trendu (v současnosti klesajícího). Zároveň ale cenová akce vykazuje vyšší minima. Pokles pod 3 000 USD by mohl obnovit prodejní tlak a spustit další medvědí impuls, zatímco růst nad 3 300 USD by zvýšil šanci na proražení směrem vzhůru. Nastavení naznačuje, že fáze konsolidace a nízké volatility se může blížit ke konci.
Zdroj: xStation5
