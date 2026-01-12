US Open: Powell v problémech, Wall Street v červených číslech

Na začátku obchodování na Wall Street index Dow Jones ztrácí 0,5 %, S&P 500 odepisuje 0,2 % a Nasdaq Composite klesá o 0,1 %, což odráží rostoucí nejistotu investorů v souvislosti s eskalací politického napětí okolo Federálního rezervního systému. O uplynulém víkendu zahájili američtí federální žalobci trestní vyšetřování předsedy Fedu Jeroma Powella kvůli projektu rekonstrukce sídla centrální banky a jeho výpovědi v Senátu. Ministerstvo spravedlnosti vydalo předvolání velké porotě a naznačilo možnost vznesení obvinění, což je bezprecedentní událost v moderní historii Fedu. Powell obvinění odmítl s tím, že se jedná o politicky motivovaný útok, jehož cílem je vyvinout tlak na centrální banku, aby rychleji snížila úrokové sazby, jak požaduje administrativa prezidenta Donalda Trumpa.
Poklesy akciových trhů jsou taženy obavami investorů o nezávislost Fedu a možný nárůst rizika a volatility v měnové politice. Politický tlak na centrální banku by mohl ovlivnit rozhodování o sazbách, náklady na úvěry a celkovou stabilitu americké ekonomiky, čímž se zvyšuje nejistota jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu.
Futures na US500 (S&P 500) dnes klesají kvůli rostoucímu napětí mezi prezidentem Trumpem a Fedem. Trhy se obávají eskalace konfliktu a nejistoty ohledně budoucích rozhodnutí Fedu, která by mohla ovlivnit úrokové sazby, náklady na úvěry a stabilitu americké ekonomiky.
Firemní zprávy:
- Akcie Beam Therapeutics (BEAM.US) rostou přibližně o 20 % poté, co společnost oznámila pokrok ve vývoji přesných genetických léků a představila své strategické plány do roku 2026. Firma vyzdvihla nedávné úspěchy v oblasti genetických onemocnění jater a hematologie, představila strategické priority pro letošní rok a prodloužila předpokládaný finanční horizont do roku 2029. Probíhá také rozšíření portfolia genetických léčeb zaměřených na játra, přičemž nový program bude oznámen v první polovině roku 2026.
- Akcie společnosti Birkenstock (BIRK.US) posilují o více než 2 % po předběžných tržbách za fiskální 1Q 2026 ve výši 402 milionů eur, což představuje meziroční nárůst o 11,1 % v reportovaném vyjádření a o 17,8 % při konstantní měně. Plné výsledky budou zveřejněny 12. února.
- Akcie UnitedHealth Group (UNH.US) klesají o téměř 2 % poté, co senátní výbor zjistil, že společnost využívala „agresivní taktiky“ ke zvýšení federálních plateb v programu Medicare Advantage. Společnost některá obvinění odmítá.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.