Ceny kakaa se stabilizují před zveřejněním údajů o zpracování: Je negativní scénář už započítán v ceně?

- Potvrzený kolaps poptávky: Údaje o zpracování z Malajsie (−35 % meziročně) a Brazílie (−17 % meziročně) ukazují na výrazné zničení poptávky. Podobně slabá čísla se očekávají z Evropy a Asie během zítřka.
- Paradox odolnosti cen: Navzdory katastrofálním údajům o poptávce se ceny kakaa stabilizují kolem 5 800 USD za tunu. Trh je podporován napjatými fundamenty na straně nabídky, extrémně přeprodaným technickým nastavením a začátkem hlavní sklizně v západní Africe.
- Změna struktury trhu: Přechod z backwardation do contanga naznačuje buď přeprodané promptní ceny, nebo trh již započítává dostatečnou nabídku pro nadcházející sezónu. To může ukazovat na stabilizaci cen kolem současných úrovní.
- Potvrzený kolaps poptávky: Údaje o zpracování z Malajsie (−35 % meziročně) a Brazílie (−17 % meziročně) ukazují na výrazné zničení poptávky. Podobně slabá čísla se očekávají z Evropy a Asie během zítřka.
- Paradox odolnosti cen: Navzdory katastrofálním údajům o poptávce se ceny kakaa stabilizují kolem 5 800 USD za tunu. Trh je podporován napjatými fundamenty na straně nabídky, extrémně přeprodaným technickým nastavením a začátkem hlavní sklizně v západní Africe.
- Změna struktury trhu: Přechod z backwardation do contanga naznačuje buď přeprodané promptní ceny, nebo trh již započítává dostatečnou nabídku pro nadcházející sezónu. To může ukazovat na stabilizaci cen kolem současných úrovní.
Ceny kakaa se drží kolem 5 800 USD za tunu a již třetí seanci v řadě vykazují pozoruhodnou odolnost. Dnes je to obzvlášť zřetelné, přestože byly zveřejněny mimořádně negativní údaje o zpracování z Malajsie a Brazílie. Slabá čísla se očekávají také z Evropy a Asie. Klíčová otázka tedy zní: dosáhl trh svého dna, nebo přijde další vlna poklesu?
Malajsie: Lakmusový papírek asijské krize
Údaje od Malaysian Cocoa Board a Cocoa Manufacturers Group potvrzují rozsah destrukce poptávky v Asii:
Malajsie – 3. čtvrtletí 2025:
-
Zpracování kakaa kleslo meziročně o 35 % na 60 780 tun.
-
Mezikvartální pokles o 13 % oproti Q2 2025.
-
Za prvních 9 měsíců roku: 215 169 tun (−24 % meziročně).
Jedná se o nejslabší výsledek za 3. čtvrtletí za několik let a varovný signál pro celý asijský region. Malajsie tradičně odráží širší trendy v asijském zpracování kakaa.
Asijský kontext:
-
Q2 2025: zpracování kleslo meziročně o 16,3 % na 176 644 tun — nejnižší údaj pro druhé čtvrtletí za 8 let.
-
Údaje za Q3 pro celou Asii budou zveřejněny 16. října a pravděpodobně potvrdí pokračující pokles.
-
Region, který donedávna poháněl růst spotřeby čokolády, je nyní centrem poptávkové krize.
Brazílie – 3. čtvrtletí 2025:
-
Zpracování kakaa kleslo o 17 % meziročně na 40,1 tisíce tun.
-
Za leden až září 2025: pokles o 15 % meziročně na 144 tisíc tun.
-
Údaje zveřejněné organizací APIC ukazují na:
-
příliš vysoké ceny kakaových bobů,
-
slabou poptávku po kakaovém másle,
-
extrémně nízké marže.
-
-
Dodávky v Q3 byly nižší než ve stejném období loňského roku.
Evropa: Největší propad poptávky v historii?
Zítra, 16. října v 8:00 SELČ, zveřejní European Cocoa Association (ECA) oficiální údaje o zpracování kakaa za Q3 2025. Očekávání jsou jednoznačně negativní:
Odhady pro Evropu – Q3 2025:
-
Zpracování kakaa má klesnout na nejnižší úroveň za 3. čtvrtletí za poslední dekádu.
-
Pokračování sestupného trendu: Q2 2025: −7,2 % meziročně na 331 762 tun.
-
Německo: Největší evropský zpracovatel hlásí 17% meziroční pokles; některé firmy, jako Hanseatisches Chocoladen Kontor, trh zcela opustily.
Podle Bloombergu jsou zpracovatelé kakaa globálně pod tlakem zničené poptávky. I když stále zpracovávají drahé boby nakoupené na vrcholu trhu, ceny kakaového másla — klíčového pro marže — klesly letos o přibližně 75 %. Marže se v srpnu dostaly do záporných hodnot, což činí plné využití kapacit neekonomickým.
Severní Amerika: Třetí pilíř slabosti
-
Q2 2025: zpracování kleslo o 2,8 % meziročně na 101 865 tun — nejslabší výsledek za dva roky.
-
Prodeje čokolády v posledních týdnech klesají dvouciferným tempem.
-
Výrobci jako Hershey hlásí pokles objemu o 18 %, přičemž ceny stouply jen o 3 %.
-
Očekávání pro Q3 naznačují možnost nejhoršího čtvrtletí za poslední dva roky.
Proč ceny kakaa neklesají dál?
Navzdory katastrofálním údajům o poptávce se ceny kakaa drží v pásmu 5 800–5 900 USD za tunu. Možné důvody této odolnosti:
1. Nabídkové fundamenty zůstávají napjaté
-
Nigérie (5. největší producent) očekává pokles produkce o 11 % meziročně na 305 000 tun v sezóně 2025/26.
-
První dodávky do přístavů na Pobřeží slonoviny jsou slabé i ve srovnání s loňskem.
-
Globální přebytek 186 000 tun v sezóně 2025/26 je relativně malý po třech letech deficitů.
2. Extrémní přeprodanost futures trhu
-
Analytici Citi a Société Générale varují, že kakao je „extrémně přeprodané.“
-
Spekulanti na britském trhu se poprvé od srpna 2022 přesunuli do čisté krátké pozice.
3. Psychologická hranice 6 000 USD
-
Úroveň 6 000 USD poskytovala silnou technickou podporu; současné ceny (cca 5 800) jsou jen mírně pod ní.
-
Od vrcholu v prosinci 2024 (12 906 USD) ceny klesly o 54 %.
-
Trading Economics očekává stabilizaci na 5 604 USD do konce kvartálu.
-
Nejhorší scénář by znamenal pokles k 3 000 USD — to by však vyžadovalo další zlepšení nabídky a pokračující destrukci poptávky.
-
Ceny, které farmáři na Pobřeží slonoviny aktuálně dostávají (4 000–5 000 USD/t), pravděpodobně brání dalšímu trvalému propadu.
4. Sezónnost – Začátek hlavní sklizně
-
Hlavní sklizeň v západní Africe právě začíná.
-
Ghana zvýšila výkupní ceny farmářům o 12 % na 58 000 cedi (4 640 USD/t), podobně jako Pobřeží slonoviny.
-
Vyšší ceny mohou motivovat farmáře k rychlejším prodejům, ale zároveň mohou podpořit tržní cenu.
Změna tržní struktury
Závěr a výhled
VIX klesá o 10 % uprostřed snahy Wall Street o zotavení 🗽
3 trhy, které sledovat příští týden – (17. 10. 2025)
Komentáře Musalema z Fedu k americké ekonomice a clům 🗽
Pokles drahých kovů 📉 Zlato −2 %, stříbro −4 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.