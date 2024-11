Chevron a ExxonMobil překonaly očekávání a zisky v pre-marketu 📄

Výdělky Chevron

Upravený EPS: 2,51 $ (odhad: 2,40 $)

Příjmy a ostatní příjmy: 50,67 miliardy USD (odhad: 49,34 miliardy USD)

Upstream Earnings: 4,59 miliardy $ (odhad: 4,35 miliardy $)

Zisk po proudu: 595 milionů dolarů

Cash Flow from Operations: 9,78 miliardy $

Celosvětová produkce: 3 364 tisíc barelů ropného ekvivalentu za den (odhad: 3 278 mboe/d)

Chevron oznámil zisk za třetí čtvrtletí 2024 ve výši 4,5 miliardy USD (2,48 USD na akcii – zředěný), což je pokles z 6,5 miliardy USD (3,48 USD na akcii – zředěný) ve stejném čtvrtletí loňského roku. Pokles byl způsoben nižšími maržemi z prodeje rafinovaných produktů, nižšími realizacemi a absencí příznivých daňových a devizových vlivů z předchozího roku. Přesto společnost poskytla akcionářům rekordní hotovostní výnosy a rozdělila 7,7 miliardy dolarů prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií.

Generální ředitel Mike Wirth zdůraznil strategické úspěchy společnosti Chevron, včetně zahájení klíčových projektů v Mexickém zálivu USA, u nichž se předpokládá zvýšení produkce na 300 000 barelů čistého ropného ekvivalentu denně do roku 2026. Produkce v Permské pánvi vytvořila další rekord a přispěla k 7% nárůstu celosvětové čisté produkce ekvivalentu ropy oproti loňskému roku. Chevron také optimalizuje své portfolio prodejem kanadských aktiv v hodnotě 6,5 miliardy dolarů a do roku 2028 plánuje prodat 10–15 miliard dolarů vedlejších aktiv. Cílem úsilí společnosti o snížení nákladů je dosáhnout do roku 2026 strukturálních úspor ve výši 2–3 miliard dolarů.

Chevron získává 2,20 % v předotevřeném obchodování na 152 USD na akcii.

Výdělky Exxon Mobil

Upravený EPS: 1,92 USD (odhad: 1,87 USD)

Celkové příjmy a ostatní příjmy: 90,028 miliardy USD (odhad: 87,15 miliardy USD)

Produkce: 4 582 tisíc barelů ropného ekvivalentu za den (odhad: 4 522 KOEBD)

Výkon rafinérie: 3 985 tisíc barelů za den (odhad: 3 871 kbd)

Celoroční kapitálové výdaje: předpokládané na přibližně 28 miliard USD (odhad: 24,8 miliard USD)

Firemní a finanční náklady za 4. čtvrtletí: Očekává se, že budou mezi 300 miliony a 500 miliony USD

Společnost Exxon Mobil vykázala za třetí čtvrtletí 2024 robustní zisk ve výši 8,6 miliardy USD, neboli 1,92 USD na akcii, díky vysoké provozní efektivitě a úsporám nákladů. Společnost dosáhla rekordní produkce tekutin ve výši 3,2 milionu barelů denně, což je nejvíce za více než 40 let, a výrazně zvýšila prodej vysoce hodnotných produktů. Od začátku roku Exxon vydělal 26,1 miliardy dolarů, přestože čelil protivětru ze slabších rafinérských marží a cen zemního plynu ve srovnání se zvýšenými úrovněmi v loňském roce. Generální ředitel Darren Woods zdůraznil celopodnikovou transformaci společnosti, která posílila její ziskovost a vedla ke strukturálním úsporám nákladů ve výši 11,3 miliardy USD od roku 2019. Exxon také oznámil 4% zvýšení své čtvrtletní dividendy, což znamená 42 po sobě jdoucích let růstu dividend.

Předcházející výkonnost byla posílena rekordní produkcí z aktiv v Guyaně a Permské pánvi. Společnost však čelila problémům spojeným s prodejem nestrategických aktiv a vyššími odpisovými náklady.

Exxonmobil získává 1,45 % v předotevřeném obchodování na 118,45 USD na akcii.