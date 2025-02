CHN.cash ztrácí 1,5 % při největší intradenní ztrátě od října💥Výběr zisků na čínských akciích AI

Futures na čínský index Hang Seng (CHN.cash) klesají, protože investoři se rozhodli vybírat zisky z akcií technologických společností a společností zabývajících se umělou inteligencí, což byl v posledních týdnech pravděpodobně nejpřeplněnější obchod na Emergin Markets. Společnosti Xiami a Lenovo klesají o téměř 5 % a SMIC ztrácí 3 %. Výprodej přišel poté, co dnes čínský technologický benchmark v Hongkongu vzrostl o téměř 4,2 %. Podle agentury Bloomberg je stále malá šance, že na zasedání Two Sessions, které je naplánováno na březen, dojde k překvapivým stimulům. Investoři mohou očekávat, že současná rally může být příležitostí k prodeji zpráv. Dříve se technologický index Hang Seng dostal na 3leté maximum, a to díky DeepSeek a čínskému vývoji umělé inteligence. Od mezidenního zisku ve výši až 4,2 % se přehoupl k poklesu o celých 1,5 %, což je největší mezidenní výprodej od října.

Zdroj: xStation5