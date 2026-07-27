Čína buduje vlastní stroje na výrobu čipů. ASML pod tlakem, technologická válka vstupuje do nové fáze

Čína znovu vysílá trhům signál, že chce urychlit budování vlastního technologického ekosystému. V posledních týdnech Peking překvapil globální trhy sérií událostí spojených s umělou inteligencí a polovodiči. Nejprve přišly zprávy o pokroku u domácích AI čipů. Poté se globální pozornost přesunula k modelu Kimi K3 od Moonshot AI, který měl podle dostupných informací nabízet schopnosti srovnatelné s některými nejpokročilejšími řešeními vyvíjenými západními lídry, jako jsou OpenAI a Anthropic.
Nyní Čína podniká další, mnohem zásadnější krok. Podle mediálních zpráv začal Peking vyrábět domácí DUV litografické stroje, tedy zařízení používaná při výrobě polovodičů. Právě tato oblast zůstávala po mnoho let jedním z největších omezení pro čínský čipový průmysl.
Pokud se tyto zprávy potvrdí, půjde o jednu z nejvýznamnějších událostí v čínském technologickém sektoru, protože by představovala pokus snížit závislost na zahraničních dodavatelích nejen u samotných polovodičových čipů, ale také u zařízení potřebných k jejich výrobě.
Zpráva se rychle promítla do finančních trhů. Akcie ASML, největšího světového výrobce litografických strojů, se dostaly pod tlak, protože investoři začali přehodnocovat dlouhodobá rizika spojená s vývojem čínských alternativ k západním technologiím.
Zdroj: XTB Research
To však neznamená, že by pozice ASML byla náhle ohrožena. Nizozemská společnost si stále udržuje obrovskou technologickou výhodu, zejména v oblasti nejpokročilejších EUV strojů, které jsou nezbytné pro výrobu nejsofistikovanějších čipů na světě. Reakce trhu přesto ukazuje, že investoři stále pozorněji sledují, jak rychle se Čína snaží snížit svou závislost na zahraničních dodavatelích.
Litografické stroje patří mezi nejsložitější průmyslové systémy na světě. Umožňují nanášet extrémně přesné vzory na křemíkové wafery, které se následně používají k výrobě moderních procesorů. Tomuto trhu po desetiletí dominovalo jen několik společností, přičemž ASML dosáhla jedinečné pozice a její technologie se staly jedním ze základů globálního polovodičového průmyslu.
Přístup k těmto technologiím se stal také jedním z klíčových prvků soupeření mezi Spojenými státy a Čínou. Exportní omezení měla zpomalit rozvoj nejpokročilejších čipů v Pekingu, výsledek však byl složitější. Místo zastavení technologických ambicí Číny urychlila investice do domácích řešení.
Čína začala budovat vlastní dodavatelský řetězec, který zahrnuje nejen návrh čipů, ale také výrobu polovodičů a zařízení používaná v čipových továrnách.
V tomto kontextu je vývoj domácích DUV strojů velmi významný. Nejde pouze o vytvoření jednoho zařízení, ale o získání schopností, které byly po desetiletí soustředěny hlavně v rukou západních společností.
To samozřejmě neznamená, že Čína dosáhla úrovně globálních technologických lídrů. Nejvyspělejší EUV stroje zůstávají mimo dosah čínského průmyslu a výhoda ASML v této oblasti zůstává značná. Vývoj skutečně konkurenceschopné technologie by vyžadoval ještě mnoho let pokroku.
Peking však nemusí nutně okamžitě dosáhnout úplné technologické převahy. Jeho cílem je vybudovat dostatečně pokročilý ekosystém, který mu umožní snížit závislost na zahraničních dodavatelích a chránit domácí průmysl před budoucími omezeními.
Tento přístup byl patrný také v oblasti umělé inteligence. Úspěch DeepSeeku, následovaný vývojem Moonshot AI a modelu Kimi K3, vyslal trhům signál, že čínské společnosti jsou schopny vytvářet řešení, která jsou mnohem konkurenceschopnější, než se dříve očekávalo.
Ještě nedávno byla technologická převaha Západu vnímána jako hluboký příkop, jehož překonání by Číně trvalo mnoho let. Nedávný vývoj však naznačuje, že rozdíl může být výrazně menší, než se dříve předpokládalo.
To samozřejmě neznamená, že Čína už dohnala Spojené státy a jejich spojence. Západní společnosti si v klíčových oblastech stále udržují obrovské výhody. Nvidia zůstává lídrem na trhu nejpokročilejších AI čipů, TSMC kontroluje výrobu nejsofistikovanějších polovodičů na světě a ASML si udržuje jedinečnou pozici v nejmodernější litografii.
Samotná povaha konkurence se však mění. Čína ukazuje, že je ochotna investovat obrovské zdroje do vývoje vlastních technologií a postupně snižovat svou závislost na zahraničních dodavatelích.
Pro globální polovodičový trh by to mohlo znamenat začátek fragmentovanějšího technologického světa. Po mnoho let fungoval čipový průmysl jako jeden propojený globální ekosystém, v němž se různé země specializovaly na konkrétní části dodavatelského řetězce. Spojené státy se zaměřovaly na návrh čipů, Tchaj-wan na výrobu nejpokročilejších polovodičů a Evropa na klíčové technologie související s litografickým vybavením.
Nyní se Čína snaží vybudovat vlastní verzi tohoto systému.
Největší význam zahájení domácí výroby DUV strojů proto nespočívá pouze v samotné technologii, ale v tom, že se Peking snaží převzít kontrolu nad další klíčovou částí polovodičového dodavatelského řetězce.
Pro ASML to neznamená okamžitý konec její dominance. Čínské technologie mají před sebou ještě dlouhou cestu, než budou moci realisticky konkurovat nejpokročilejším systémům. Pro investory je to však důležitý signál, že struktura globálního polovodičového trhu se může postupně začít měnit.
Technologická válka mezi Spojenými státy a Čínou už není jen o tom, kdo dokáže vytvořit nejlepší čip nebo nejpokročilejší model umělé inteligence. Jde o kontrolu nad celou infrastrukturou, která tyto technologie umožňuje.
Zahájení domácí výroby DUV strojů ukazuje, že Peking nechce zůstat pouhým zákazníkem západních technologií. Čína se snaží stát jedním z jejich výrobců.
A právě proto se tento vývoj může stát jednou z nejdůležitějších událostí pro celý polovodičový trh.
Zdroj: xStation5
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