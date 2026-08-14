⬇️ Tři trhy, které se vyplatí sledovat příští týden (14. 8. 2026)

V uplynulém týdnu se finanční trhy opět soustředily na geopolitickou situaci, především na Blízkém východě. Kvůli absenci zásadních změn se však pozornost investorů stále více přesouvala k přicházejícím makroekonomickým údajům. Opět jsme viděli sérii dat, která by měla Fed odradit od případného zvyšování úrokových sazeb.
Tento týden přinese investorům řadu důležitých makroekonomických a firemních událostí. V centru pozornosti bude zveřejnění zápisu z červencového zasedání Fedu (FOMC Minutes), finanční výsledky velkých amerických maloobchodních řetězců v čele s Walmartem, série údajů o inflaci, mimo jiné z Japonska a Velké Británie, a předběžné indexy PMI z hlavních světových ekonomik.
Vzhledem k tomuto kalendáři mají tento týden největší potenciál pro zvýšenou volatilitu USDJPY, US500 a GBPUSD.
USDJPY
Japonskou měnu čeká týden plný významných makroekonomických údajů, které mohou určit směr páru USDJPY na několik příštích týdnů. Na začátku týdne bude trh analyzovat odhad japonského HDP za 2. čtvrtletí. V pátek budou zveřejněny klíčové údaje o inflaci CPI v Japonsku a předběžný index PMI. Na straně dolaru bude zásadní středeční zápis z posledního zasedání Fedu („FOMC Minutes“).
Bank of Japan (BoJ) mezitím zůstává pod tlakem kvůli rostoucím životním nákladům a mzdovým tlakům. Vyšší údaje o inflaci CPI v minulosti vyvolávaly spekulace o rychlejším zpřísňování měnové politiky BoJ, což vedlo k prudkým pohybům jenu. Trh nyní započítává přibližně 80% pravděpodobnost zvýšení sazeb v září, což by mohlo podpořit nedávné snahy vlád Japonska a USA o posílení jenu.
Pokud páteční inflace překvapí směrem vzhůru a středeční zápis Fedu ukáže větší obavy amerických centrálních bankéřů ze zpomalení ekonomiky, pár USDJPY by se mohl dostat pod tlak.
US500 (futures na S&P 500)
Americké akciové indexy čeká test kondice domácího spotřebitele. Přestože se výsledková sezóna blíží ke konci, investory čekají finanční výsledky maloobchodních gigantů: Home Depot v úterý, Target a Lowe's ve středu a Walmart ve čtvrtek. Obrázek o stavu americké ekonomiky doplní středeční zápis z posledního zasedání Fedu a páteční předběžné indexy PMI ve výrobě a službách v USA.
Výsledky Walmartu představují důležitý indikátor kondice spotřeby, která tvoří téměř 70 % amerického HDP. Výhled managementu Walmartu týkající se spotřebitelské poptávky v minulosti dokázal vyvolat výraznější pohyby celého indexu S&P 500.
Slabší výhled v kombinaci se zápisem FOMC poukazujícím na přetrvávající inflační rizika by mohl být impulzem k vybírání zisků na akciovém trhu. Americké akcie zároveň zůstanou citlivé na změny očekávání ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb.
GBPUSD
Třetím trhem, který stojí za zvýšenou pozornost, je takzvaný „Cable“, tedy měnový pár GBPUSD. Hlavním důvodem je mimořádně nabitý makroekonomický kalendář ve Velké Británii. V úterý budou zveřejněny údaje z britského trhu práce (očekávaná míra nezaměstnanosti 4,9 %), ve středu klíčová inflace CPI (očekávání 2,6 % meziročně) a v pátek předběžné indexy PMI společně s údaji o maloobchodních tržbách.
Tržní očekávání budoucího vývoje úrokových sazeb Bank of England (BoE) jsou mimořádně citlivá na mzdové tlaky a inflaci ve službách. Vyšší než očekávaná inflace CPI v posledních měsících účinně bránila BoE v přechodu k uvolněnější měnové politice. Bank of England se však zároveň letos nerozhodla zvýšit sazby podobně jako ECB, přestože během probíhající energetické krize trh v určitém období započítával až tři nebo čtyři zvýšení sazeb v letošním roce.
V současnosti trh očekává do konce roku pouze jeden pohyb sazeb. Pokud středeční inflace překvapí směrem vzhůru a páteční americké indexy PMI naopak zklamou, GBPUSD by mohl získat výrazný růstový impuls.
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