Denní shrnutí: EUR/USD se snaží zvrátit trend, Wall Street míří ke třetímu růstovému týdnu v řadě 🚨

Hlavní faktor ovlivňující volatilitu trhu: Hlavním motorem trhů zůstává výsledková sezóna amerických společností, která se blíží ke konci a přinesla historicky silné údaje. Růst tržeb na širším trhu aktuálně dosahuje téměř 50 % meziročně, což potvrzuje silnou fundamentální podporu. Investoři po sérii nedávných zisků na Wall Street tato mimořádně pozitivní data vstřebávají a trh vstupuje do fáze stabilizace. Slabší údaje o spotřebě zároveň zmírňují obavy z inflace a snižují tlak na růst úrokových sazeb.
Geopolitika: Investoři nadále pozorně sledují vývoj na Blízkém východě, včetně průjezdu lodí strategickým Hormuzským průlivem. V jednáních mezi USA a Íránem zatím nedošlo k průlomu. Hútíové mezitím zaútočili dronem na zařízení Saudi Aramco v Nadžránu. Útok byl reakcí na to, co Jemen označil za narušení své suverenity saúdskými stíhačkami, které vstoupily do vzdušného prostoru severovýchodně od Saady.
Makroekonomická data: Americká ekonomika vykazuje známky slabosti. Maloobchodní tržby v červenci nečekaně klesly a spotřebitelská nálada se v srpnu výrazně zhoršila. Situace v Evropě působí o něco stabilněji díky zrychlujícímu hospodářskému růstu. HDP EU ve 2. čtvrtletí vzrostl o 0,5 % mezikvartálně. Inflace ve Francii mírně zrychlila na 2,1 % meziročně, zejména kvůli růstu cen služeb a energií. V Německu velkoobchodní ceny citelně vzrostly, především kvůli vyššímu zdanění pohonných hmot a mezinárodním turbulencím.
Indexy: Americký index S&P 500 po včerejším dosažení historického maxima dnes mírně klesá, stále však směřuje ke třetímu růstovému týdnu v řadě. Hlavní valuační ukazatele naznačují, že technologický trh navzdory blízkosti historických maxim není extrémně přehřátý a jeho ocenění zůstává pod průměrnými úrovněmi zaznamenanými od roku 2023. Evropské akciové trhy se obchodují bez jasného směru a futures na hlavní indexy se pohybují kolem nuly. Německý DAX mírně roste díky podpoře IT společností.
Akcie: Evropský technologický sektor výrazně posiluje v reakci na zprávy o možném převzetí společnosti Workday, jejíž akcie včera vyskočily téměř o 18 %. Dnešní seance však přináší přirozené vybírání zisků a akcie klesají o několik procent. V USA výrazně rostou akcie domácích výrobců dronů, které pozitivně reagují na zavedení cel na zahraniční konkurenci. Hůře si vede Cisco Systems po snížení doporučení analytiků kvůli obavám ze zpomalení růstu.
Měny: Americký dolar na konci týdne oslabuje, zatímco euro posiluje. Evropská měna se pokouší prorazit důležitý dlouhodobý cenový průměr, což by mohlo otevřít prostor pro další růst. Překvapivě se vyvíjí japonský jen, který se navzdory očekávání zpřísnění měnové politiky centrální banky opět dostává pod prodejní tlak.
Komodity: Na trhu s ropou futures na Brent odevzdaly počáteční zisky a stabilizují se kolem 87 USD za barel. Drahé kovy postupně mažou ztráty po včerejší korekci. Zlato posiluje a překonalo hranici 4 360 USD za unci, zatímco stříbro roste téměř k 65 USD za unci. Pokračuje také růst cen zemního plynu.
Kryptoměny: Trh digitálních aktiv dnes mírně klesá v souladu s celkovým ochlazením tržního sentimentu. Bitcoin oslabil přibližně k 62 900 USD a oproti včerejšímu závěru ztrácí jen zlomek procenta. Sektor nadále čeká na nový impulz od institucionálních investorů a vytváří podmínky pro možné oslabení korelace s akciovými trhy. Nadcházející rozhodnutí centrálních bank zůstávají klíčovým faktorem pro další směřování spekulativního kapitálu v oblasti digitálních aktiv.
Volatilita trhu pozorovaná na konci dne u vybraných instrumentů. Zdroj: xStation
⬇️ Tři trhy, které se vyplatí sledovat příští týden (14. 8. 2026)
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Shrnutí trhů: Evropské softwarové akcie drží indexy poblíž rekordních maxim. Dolar odevzdává zisky z tohoto týdne (14. 8. 2026)
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