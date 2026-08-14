OpenAI míří k IPO se silným růstem. Annualizované tržby přesáhly 40 miliard USD 💰

OpenAI podle dostupných informací dosáhla annualizovaného tempa tržeb přes 40 miliard USD, což znamená přibližně dvojnásobek oproti konci roku 2025. Silný růst posiluje pozici společnosti před plánovaným vstupem na burzu a ukazuje, že monetizace jejích AI produktů výrazně zrychluje.
Růst táhne především poptávka po nástrojích pro programování, předplatném a nově také začínající reklamní byznys. Nadále přitom roste i hlavní spotřebitelská část společnosti spojená s ChatGPT.
Důležitou roli hraje zejména Codex, který těží z rostoucí poptávky po AI nástrojích pro vývojáře. OpenAI zároveň zaznamenává silný zájem o další agentní produkty, včetně ChatGPT Work.
Tržby OpenAI v červenci výrazně zrychlily
Podle interní komunikace společnosti vzrostlo annualizované tempo tržeb v červenci meziměsíčně o více než 20 %. To ukazuje na velmi silnou dynamiku v době, kdy se firma připravuje na potenciální burzovní debut.
Na konci roku 2025 přitom OpenAI vykazovala annualizované tržby přes 20 miliard USD. Současná hodnota nad 40 miliard USD tak potvrzuje mimořádně rychlé škálování byznysu.
Je však důležité dodat, že annualizované tržby nejsou totéž co skutečné tržby za celý rok. Jde o přepočet aktuálního výkonu na dvanáctiměsíční období.
Anthropic zůstává silným konkurentem
OpenAI zároveň vede stále intenzivnější souboj s Anthropic o firemní zákazníky. Anthropic v květnu uvedl, že jeho annualizované tržby překročily 47 miliard USD, i když metodika výpočtu nemusí být mezi oběma společnostmi zcela srovnatelná.
Obě firmy už podle dostupných informací podaly důvěrné dokumenty k případnému vstupu na burzu. Anthropic by mohl IPO uskutečnit dříve než OpenAI.
Silná konkurence se projevuje také v cenách. OpenAI snížila ceny některých modelů, aby lépe konkurovala Anthropic a čínským poskytovatelům, kteří tlačí na nižší náklady.
Nedávno proběhlo rekordní IPO SpaceX, které nabídlo velmi intenzivní cenovou akci.
AI agenti se stávají dalším zdrojem růstu
Jedním z nejrychleji rostoucích segmentů jsou AI agenti, tedy nástroje schopné samostatně vykonávat složitější úkoly.
OpenAI v posledních týdnech zaznamenala prudký růst využití Codexu i ChatGPT Work. Právě agentní produkty mohou být důležitým zdrojem budoucích tržeb, protože firmy jsou ochotné platit za nástroje, které dokážou automatizovat části vývoje softwaru, administrativy nebo analýzy.
To zároveň mění ekonomiku celého AI sektoru. Hodnota už není pouze v samotném modelu, ale stále více v konkrétních produktech a pracovních nástrojích, které se dají přímo monetizovat.
Potenciální IPO OpenAI a Anthropicu dostává silnější fundamentální příběh
Rychlý růst tržeb posiluje argument pro vstup OpenAI na veřejné trhy. Investoři budou ale kromě tempa růstu sledovat také náklady na výpočetní infrastrukturu, kapitálové výdaje a schopnost společnosti přeměnit rychle rostoucí tržby v dlouhodobě udržitelnou ziskovost.
OpenAI zároveň v poslední době mění část obchodního vedení a jmenovala nového chief revenue officera, což ukazuje na rostoucí důraz na komercializaci a prodej.
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