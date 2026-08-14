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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
77 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
14:18 · 14. srpna 2026

OpenAI míří k IPO se silným růstem. Annualizované tržby přesáhly 40 miliard USD 💰

Xuan Quang Dang
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Trainee Analyst

OpenAI podle dostupných informací dosáhla annualizovaného tempa tržeb přes 40 miliard USD, což znamená přibližně dvojnásobek oproti konci roku 2025. Silný růst posiluje pozici společnosti před plánovaným vstupem na burzu a ukazuje, že monetizace jejích AI produktů výrazně zrychluje.

Růst táhne především poptávka po nástrojích pro programování, předplatném a nově také začínající reklamní byznys. Nadále přitom roste i hlavní spotřebitelská část společnosti spojená s ChatGPT.

Důležitou roli hraje zejména Codex, který těží z rostoucí poptávky po AI nástrojích pro vývojáře. OpenAI zároveň zaznamenává silný zájem o další agentní produkty, včetně ChatGPT Work.

Tržby OpenAI v červenci výrazně zrychlily

Podle interní komunikace společnosti vzrostlo annualizované tempo tržeb v červenci meziměsíčně o více než 20 %. To ukazuje na velmi silnou dynamiku v době, kdy se firma připravuje na potenciální burzovní debut.

Na konci roku 2025 přitom OpenAI vykazovala annualizované tržby přes 20 miliard USD. Současná hodnota nad 40 miliard USD tak potvrzuje mimořádně rychlé škálování byznysu.

Je však důležité dodat, že annualizované tržby nejsou totéž co skutečné tržby za celý rok. Jde o přepočet aktuálního výkonu na dvanáctiměsíční období.

Anthropic zůstává silným konkurentem

OpenAI zároveň vede stále intenzivnější souboj s Anthropic o firemní zákazníky. Anthropic v květnu uvedl, že jeho annualizované tržby překročily 47 miliard USD, i když metodika výpočtu nemusí být mezi oběma společnostmi zcela srovnatelná.

Obě firmy už podle dostupných informací podaly důvěrné dokumenty k případnému vstupu na burzu. Anthropic by mohl IPO uskutečnit dříve než OpenAI.

Silná konkurence se projevuje také v cenách. OpenAI snížila ceny některých modelů, aby lépe konkurovala Anthropic a čínským poskytovatelům, kteří tlačí na nižší náklady.

Nedávno proběhlo rekordní IPO SpaceX, které nabídlo velmi intenzivní cenovou akci.

AI agenti se stávají dalším zdrojem růstu

Jedním z nejrychleji rostoucích segmentů jsou AI agenti, tedy nástroje schopné samostatně vykonávat složitější úkoly.

OpenAI v posledních týdnech zaznamenala prudký růst využití Codexu i ChatGPT Work. Právě agentní produkty mohou být důležitým zdrojem budoucích tržeb, protože firmy jsou ochotné platit za nástroje, které dokážou automatizovat části vývoje softwaru, administrativy nebo analýzy.

To zároveň mění ekonomiku celého AI sektoru. Hodnota už není pouze v samotném modelu, ale stále více v konkrétních produktech a pracovních nástrojích, které se dají přímo monetizovat.

Potenciální IPO OpenAI a Anthropicu dostává silnější fundamentální příběh

Rychlý růst tržeb posiluje argument pro vstup OpenAI na veřejné trhy. Investoři budou ale kromě tempa růstu sledovat také náklady na výpočetní infrastrukturu, kapitálové výdaje a schopnost společnosti přeměnit rychle rostoucí tržby v dlouhodobě udržitelnou ziskovost.

OpenAI zároveň v poslední době mění část obchodního vedení a jmenovala nového chief revenue officera, což ukazuje na rostoucí důraz na komercializaci a prodej.

 

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Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

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