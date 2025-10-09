Čínský gambit: Suroviny jako zbraň v technologické válce

- Čína zpřísňuje vývozní kontrolu vzácných zemin, napětí obchodní války s USA eskaluje
Čína zavádí rozsáhlá omezení vývozu vzácných zemin a souvisejících technologií, čímž dále eskaluje obchodní válku se Spojenými státy.
Nová regulace, která vstoupí v platnost 1. prosince, vyžaduje vývozní licence i pro produkty obsahující minimální množství těchto klíčových surovin.
Peking sice krok prezentuje jako opatření k ochraně národní bezpečnosti, zároveň však zvyšuje tlak na globální dodavatelské řetězce a světový technologický trh.
Vzácné zeminy zahrnují 17 chemických prvků nezbytných pro moderní technologie – od polovodičů a magnetů pro elektromotory až po baterie pro elektromobily.
Ačkoli tyto materiály nejsou v přírodě příliš vzácné, jejich těžba a zpracování je složitá a nákladná.
Čína ovládá přibližně 70 % světové těžby a až 90 % zpracovatelské kapacity, čímž získává dominantní postavení na trhu.
Nová regulace — reakce Pekingu na americká opatření
Podle čínského ministerstva obchodu nové předpisy zakazují vývoz vzácných zemin a technologií souvisejících s výrobou polovodičů či vojenských komponentů bez schválené licence.
Omezení se rovněž vztahují na zařízení používané při výrobě baterií pro elektromobily.
Peking tvrdí, že tím zabrání využití těchto materiálů k vojenským účelům, zároveň ale dává jasně najevo svou pozici tváří v tvář rostoucímu napětí s Washingtonem.
Odborníci uvádějí, že opatření míří na americký technologický sektor – včetně firem jako Nvidia, AMD či TSMC, které potřebují vzácné zeminy k výrobě pokročilých čipů a komponentů využívaných mimo jiné v umělé inteligenci a high-end elektronice.
Dopady na průmysl
Výroba polovodičů:
Společnosti jako Nvidia, Apple, TSMC, Samsung a SK Hynix jsou na vzácných zeminách závislé při výrobě čipů. Nová pravidla mohou zpomalit rozšiřování továren mimo Čínu a zvýšit náklady na produkci.
Automobilový a energetický sektor:
Tyto kovy jsou klíčové pro výrobu magnetů v elektromotorech a baterií. Vývozní omezení mohou zdražit komponenty a zpozdit výrobu vozidel i projektů větrných elektráren.
Národní bezpečnost:
Zákaz vývozu pro vojenské účely podtrhuje čínské obavy z nasazení těchto materiálů v technologicko-vojenské konkurenci – zejména v oblasti AI a pokročilých zbraňových systémů.
Rozhodnutí Pekingu zpřísnit kontrolu nad vývozem vzácných zemin není jen obchodní politikou, ale strategickým tahem v globální technologické rivalitě.
Čína tím vysílá signál, že disponuje silnými vyjednávacími kartami vůči USA, a využívá svou dominanci nad strategickými surovinami jako páku.
Jako odpověď na americké sankce namířené proti čínskému polovodičovému průmyslu – zejména v oblasti AI a pokročilých čipů – dává Peking najevo, že dokáže reagovat symetricky omezením přístupu k materiálům, které jsou klíčové pro výrobu technologických komponentů.
Tento geopolitický tah ukazuje, že kontrola nad vzácnými zeminami se stala ústředním prvkem obchodní války a širší strategické soutěže světových mocností.
Výsledkem je, že západní země jsou nuceny urychlit investice do diverzifikace dodavatelských řetězců a budování vlastních zpracovatelských kapacit.
Nicméně vymanění se z čínského monopolu si vyžádá čas a značné investice, což představuje krátkodobé riziko pro stabilitu globálních dodávek.
Zpřísnění pravidel pro vývoz vzácných zemin ze strany Číny značí klíčový posun v globální technologické a ekonomické soutěži.
Firmy a vlády po celém světě se musí připravit na možné narušení dodavatelských řetězců a větší státní kontrolu nad strategickými surovinami.
Dlouhodobou prioritou bude diverzifikace zdrojů a vývoj alternativních technologií, které sníží globální závislost na Číně – a tím posílí odolnost v sektorech klíčových pro bezpečnost a hospodářský růst.
