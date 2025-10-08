US OPEN: Wall Street se nebojí uzavření vlády 📈💲

-
Wall Street roste navzdory uzavření americké vlády – investoři ignorují politický pat ve Washingtonu a soustředí se na technologický sektor a makrodata.
- NASDAQ vede růst, zatímco Russell 2000 zaostává – dominance sektoru AI a Big Tech zůstává na rekordní úrovni.
- xAI Elona Muska získala 20 miliard USD na nákup a pronájem čipů Nvidia – mezi investory je i samotná Nvidia, což podtrhuje rostoucí poptávku po výpočetním výkonu pro AI.
- Silné zisky drahých kovů a indexů ukazují, že trh čím dál více sází na tzv. „Debasement Trade“ – tedy únik k reálným a technologickým aktivům.
- Trh vyčkává na zveřejnění zápisu z jednání FOMC, který může ještě dnes večer naznačit směr měnové politiky Fedu a očekávání ohledně budoucího snižování úrokových sazeb.
Americké indexy zahájily středeční seanci růstem, a to navzdory rozpočtovému patu a pokračujícímu uzavření federální vlády, které zůstávají hlavním tématem mezi analytiky a novináři. Investoři jako by ignorovali politický chaos ve Washingtonu a soustředí se na ekonomické vyhlídky a výkon technologických společností, které nadále táhnou trh vzhůru.
Po otevření trhu nejvíce roste NASDAQ, zatímco Russell 2000 zaostává. Tím pokračuje několikaměsíční trend dominance firem z oblasti AI a technologického sektoru, které získávají stále větší podíl na tržní kapitalizaci a odsouvají menší a tradičnější společnosti mimo zájem investorů.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Na začátku dnešní seance si nejlépe vedou společnosti z odvětví informačních technologií a zdravotnictví, zatímco energetika a finance táhnou indexy dolů.
Meteorický růst drahých kovů – zejména zlata a stříbra, dnes také palladia – společně s růstem akciových indexů navzdory politickému napětí může naznačovat, že investoři stále více sází na tzv. „Debasement Trade“ – tedy přesun kapitálu do reálných a digitálních aktiv na pozadí rostoucích obav o veřejný dluh a reálnou hodnotu dolaru.
Zisky pokračují i přes včerejší ochlazení sentimentu po zveřejnění výsledků Oracle. Společnost odhalila, že utrácí 100 milionů USD za pronájem čipů Nvidia, což vyvolalo určité pochybnosti o nákladové efektivitě projektů i o samotné firmě. V této souvislosti je klíčové, že startup Elona Muska „xAI“ již získal 20 miliard USD na nákup a pronájem čipů Nvidia – a mezi investory figuruje i samotná Nvidia.
V pozadí přetrvává napjatá politická situace. Senát včera odmítl další republikánský návrh rozpočtu a federální vláda zůstává uzavřena. Momentálně nejsou vyhlídky na dosažení kompromisu.
V tomto prostředí investoři primárně vyhlížejí zveřejnění zápisu z posledního zasedání FOMC, který bude publikován dnes večer. Trh doufá, že dokument poskytne více informací o tom, jak centrální banka vnímá aktuální situaci a jak uzavření vlády ovlivňuje rozhodování Fedu.
US100 (D1)
Zdroj: Xstation5
Z technického hlediska se cena nachází pevně v rámci dlouhodobého rostoucího kanálu, jehož spodní hranice již po mnoho měsíců efektivně funguje jako support. Struktura trendu zůstává neporušená a dynamika pohybu naznačuje, že trh je stále pod kontrolou kupců.
Jedinou významnější rezistencí zůstává úroveň posledního historického maxima (ATH). V případě korekce směrem dolů bude prvním klíčovým supportem oblast 24 640 USD, kde se sbíhají lokální minima, klouzavý průměr EMA25 a 23,6% Fibonacciho retracement. Udržení této zóny bude klíčové pro zachování aktuálního růstového momenta.
Firemní zprávy:
-
Confluent (CFLT.US): Softwarová a datová infrastruktura – společnost oznámila, že hledá nového kupce. Akcie otevřely se ziskem 10 %.
-
Rocket Lab (RKLB.US): Výrobce raket pokračuje v růstovém trendu – dnes +9 % po oznámení kontraktu s japonským satelitním operátorem.
-
Anglogold (AU.US): Těžební společnost těžící zlato – +2 % díky euforii kolem drahých kovů.
-
FedEx (FDX.US): Logistická firma -2 % po snížení výhledu od Morgan Stanley.
-
QuantumScape (QS.US): Výrobce baterií +5 % po oznámení spolupráce s Murata na novém projektu.
