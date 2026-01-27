Čínská Anta Sports kupuje téměř třetinu akcií Pumy za 1,8 miliardy dolarů

-
Anta Sports koupí 29% podíl v Puma za 1,8 miliardy USD, stane se tak jejím největším akcionářem.
Plné převzetí firmy Anta vyloučila, ale plánuje získat místa v představenstvu.
Pro Pumu může dohoda znamenat lepší přístup na čínský trh a restart pod vedením nového CEO.
Artemis, vlastněná rodinou Pinault, se díky prodeji zbaví části svého dluhu a přesměruje investice jinam.
Společnost Anta Sports, největší čínský výrobce sportovního oblečení, oznámila, že získá 29,06% podíl v německé značce Puma za 1,5 miliardy eur (1,8 miliardy dolarů). Akcie odkoupí od francouzské rodiny Pinault, která investici držela prostřednictvím své holdingové společnosti Artemis. Touto transakcí se Anta stane největším akcionářem společnosti Puma.
Anta zaplatí 35 eur za akcii v hotovosti, což představuje 62% prémii oproti pondělní závěrečné ceně akcie Puma (21,63 EUR). Transakce přichází v době, kdy se Puma snaží o obrat po ztrátě tržního podílu ve prospěch silnějších rivalů jako Nike a Adidas, ale čelí i tlaku nových značek jako New Balance nebo Hoka. Nový CEO Arthur Hoeld oznámil v roce 2025 restrukturalizační plán, který zahrnuje zúžení produktové nabídky, marketingové změny a propuštění 900 zaměstnanců.
Pro Antu je to další krok v expanzi mimo čínský trh. Firma už vlastní známé značky jako Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport nebo Maia Active a kontroluje i Amer Sports, který zahrnuje například Salomon, Wilson nebo Atomic. Anta tak pokračuje v budování silného mezinárodního portfolia a očekává, že Puma dobře doplní její současné značky.
Podle předsedy představenstva Anty, Dinga Shizhonga, má Puma výrazný nevyužitý potenciál a její akcie neodrážely skutečnou hodnotu značky. Zároveň však vyloučil úplné převzetí společnosti, a Anta plánuje pouze získat místa v představenstvu.
Na burzách byla reakce okamžitá. Akcie Pumy vzrostly v premarketu o 15 %, zatímco Anta přidala 1,6 %, čímž překonala růst širšího hongkongského indexu. Podle analytiků Citigroup má Anta silnou historii úspěšných akvizic a přeměn západních značek, což zvyšuje důvěru v její schopnost obnovit růst Pumy.
Francouzská skupina Artemis označila prodej podílu za součást své strategie zaměřit se na kontrolované a strategické investice, jelikož podíl v Pumě byl označen jako „nestrategický“. Akvizice však musí projít antimonopolním řízením a regulačními schváleními, včetně hlasování akcionářů Anty a souhlasů v Číně i dalších jurisdikcích.
Graf PUM.DE (D1)
Akcie společnosti Puma dnes reagovaly na zprávu o vstupu čínské společnosti Anta Sports, která získá 29% podíl, prudkým růstem hned po otevření trhu. Cena se vyšplhala až na úroveň 26,15 EUR, což představuje skokový nárůst a reakci trhu na pozitivní zprávu o novém strategickém investorovi. Tento výrazný růst ale dlouho nevydržel a došlo k výraznému výběru zisků, a cena se stáhla zpět na aktuální úroveň 23,37 EUR. Z technického hlediska však došlo k průrazu nad důležité klouzavé průměry – EMA 50 (21,20 EUR) i SMA 100 (20,43 EUR), které nyní mohou působit jako nová podpora. RSI se posunul na 56,6 bodu, tedy do pozitivního pásma, ale stále daleko od překoupené oblasti.
