Google přináší AI agenty Gemini na GenAI.mil pro neklasifikovanou práci Pentagonu

Google Public Sector spustil novou funkci „Agent Designer“ v rámci Gemini for Government na platformě GenAI.mil, která má umožnit zaměstnancům Pentagonu tvořit AI agenty pomocí přirozeného jazyka pro neklasifikované úkoly. Firma uvádí, že GenAI.mil je dostupná pro 3 miliony civilních i vojenských uživatelů pro neklasifikovanou práci.
Co Google spustil: Agent Designer na GenAI.mil
Agent Designer je prezentován jako no-/low-code nástroj, který umožňuje vytvářet „digitální asistenty“ pro automatizaci opakujících se vícekrokových administrativních procesů bez programování. Google uvádí, že funkce běží uvnitř Gemini for Government na GenAI.mil.
Co AI agenti umí: příklady pro neklasifikované workflow
Google zdůraznil využití zaměřené na produktivitu a rutinní kancelářské činnosti. Jako příklady uvádí:
Přípravu podkladů na meetingy, akčních bodů nebo nominací/ocenění
Rozpad komplexních cílů do kroků, checklistů a časových plánů
Google zároveň uvedl, že GenAI.mil překročila během něco málo přes měsíc hranici jednoho milionu unikátních uživatelů a že ve spolupráci s Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO) pořádá školení a „office hours“.
Kontext obranného AI: tlak na rozšíření nástrojů i na klasifikované sítě
Nasazení přichází ve chvíli, kdy Pentagon podle Reuters tlačí přední AI firmy k rozšíření nástrojů i na klasifikované sítě a k menším smluvním omezením. Debata se točí i kolem formulací typu „all lawful use“ a toho, jaké guardrails mají mít AI systémy pro citlivé aplikace.
Akcie Alphabet: trh dál sleduje monetizaci AI a cloudové zakázky
Alphabet (GOOGL) se v poslední seanci obchodoval přibližně kolem 309 USD. Samotné vládní nasazení pravděpodobně nebude klíčovým růstovým faktorem, ale posiluje pozici Google Cloudu v oblasti enterprise „agentic AI“ v době ostré konkurence hyperscalerů.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
