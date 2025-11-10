Čínská inflace se dostala do kladných čísel – známky hospodářského oživení?

V říjnu 2025 zaznamenala Čína první pozitivní inflaci spotřebitelských cen (CPI) od června, kdy CPI meziročně vzrostla o 0,2 %, což mírně překonalo tržní očekávání nulového růstu. To naznačuje, že deflace, která panovala po většinu roku, začíná ustupovat, a to díky rostoucí spotřebitelské poptávce a účinkům opatření na stimulaci ekonomiky, zejména během období státních svátků. Na měsíční bázi se CPI rovněž zvýšil o 0,2 %, což signalizuje stabilizační trend spotřebitelských cen.
Zároveň inflace cen výrobců (PPI) zůstává v záporných hodnotách a meziročně klesla o 2,1 %, i když mírně méně než prognózovaných -2,2 %. To ukazuje, že deflační tlaky v průmyslovém sektoru přetrvávají, i když s klesající mírou, a to již více než tři roky. Ceny potravin meziročně poklesly o 2,9 %, navzdory mírnému meziměsíčnímu nárůstu o 0,2 %, což přispělo k mírné celkové inflační dynamice v Číně. Celkově tyto údaje naznačují, že čínská ekonomika se postupně zotavuje z dlouhého období deflace a stimulační opatření zaměřená na posílení domácí poptávky začínají přinášet výsledky.
Stabilizace spotřebitelské inflace v říjnu naznačuje, že riziko náhlého růstu cen v krátkodobém horizontu zůstává nízké. V praxi to umožňuje Čínské lidové bance udržovat uvolněnou měnovou politiku, která může dále podporovat spotřebu a investice. Situace však vyžaduje další sledování, protože pokračující deflace výrobců poukazuje na výzvy v průmyslovém sektoru, které by mohly mít dopad na globální dodavatelské řetězce.
Růst čínského CPI má také přímý vliv na globální akciové trhy. Pozitivní hodnota po dlouhém období deflace signalizuje oživení domácí poptávky, což by mohlo podpořit růst společností závislých na spotřebě. To zlepšuje sentiment investorů, zejména na asijských burzách, a pozitivně ovlivňuje globální indexy, čímž zvyšuje ochotu podstupovat riziko. Mírný růst CPI navíc snižuje obavy z agresivního zvyšování úrokových sazeb, které by jinak mohlo omezit ocenění aktiv, což dále podporuje akciové trhy. Přetrvávající deflace výrobců však zůstává faktorem, který investoři při hodnocení vyhlídek hospodářského růstu pečlivě sledují.
Čínská inflace také hraje důležitou roli v kurzu dolaru a globálních kapitálových tocích. Pozitivní signál z rostoucí spotřebitelské inflace zvyšuje atraktivitu investic do čínských aktiv, což může vést k přílivu kapitálu do Číny a posílení juanu vůči dolaru. Současně stabilnější ekonomické vyhlídky snižují averzi k riziku, podporují investice na rozvíjejících se trzích a ovlivňují globální kapitálové trendy.
Za zmínku také stojí, které třídy aktiv obvykle těží z vyššího CPI v Číně. Spotřebitelské akcie a komodity, zejména průmyslové a energetické kovy, obvykle zaznamenávají nejvyšší zisky, protože těží z rostoucí domácí poptávky a vyšších cen. Státní dluhopisy nabízejí vyšší výnosy a slouží jako bezpečnější útočiště ve srovnání s volatilnějšími aktivy. Pozitivní signály inflace také podporují akciové trhy v rozvíjejících se ekonomikách, které často těží z rostoucí spotřeby v Číně.
Říjnové údaje o inflaci v Číně naznačují začátek oživení spotřeby a stabilizaci spotřebitelských cen, což by mohlo podpořit uvolněnou měnovou politiku a posílit pozitivní sentiment na globálních trzích. Současně však přetrvávající deflace výrobců připomíná, že výzvy v průmyslovém sektoru přetrvávají a budou klíčové pro udržitelnost oživení čínské ekonomiky.
Zdroj: xStation5
