Sucden zavírá nákupní centrum kakaa v San Pedru, trh čelí prudké volatilitě

Sucden uzavřel nákupní centrum kakaa v San Pedru uprostřed hlavní sklizně.
Trh čelí prudkému poklesu cen po loňských rekordech a problémům s odbytem.
Přístavy se potýkají s logistickým přetížením, vláda zasahuje výkupem bobů.
Krok zapadá do širších strategických a personálních změn u významného obchodníka.
Francouzský obchodník se zemědělskými komoditami Sucres et Denrées SA (Sucden) uzavřel své nákupní centrum kakaa v přístavu San Pedro na Pobřeží slonoviny. Krok přichází v citlivém období hlavní sklizně v zemi, která je největším světovým producentem kakaa a kde San Pedro představuje klíčový vývozní uzel blízko hlavních pěstitelských oblastí.
Sucden nadále provozuje aktivity v Abidjan, odkud může kakaové boby nakupovat a vyvážet. Důvody uzavření sanpedrského centra firma oficiálně nekomentovala, avšak načasování zapadá do bouřlivého začátku sezóny. Mezinárodní ceny kakaa, které loni vystoupaly na historická maxima, se v roce 2025 zhruba o polovinu propadly v reakci na lepší sklizně a ústup spotřebitelů od drahé čokolády.
Cenový pokles vyvolal přetížení přístavů, kde se v posledních týdnech hromadily kamiony s kakaem, protože prostředníci obtížně hledali kupce. V reakci na ztráty lokálních exportérů přistoupila vláda k neobvyklému kroku a umožnila regulátorovi odvětví vykoupit zhruba 200 tisíc tun bobů od farmářů.
Napětí na trhu se promítlo i do personálních změn u Sucdenu. V průběhu roku firmu opustil šéf kakaové divize a vedení pařížské jednotky následně převzal Maurice Varsano, syn generálního ředitele společnosti. Uzavření centra v San Pedru tak může být vnímáno jako součást opatrnější strategie v období zvýšené volatility.
Graf Cocoa (H1)
Po výrazném růstovém impulsu z první poloviny prosince přišla ostrá korekce, na kterou nyní navazuje boční konsolidace. Cena se aktuálně pohybuje kolem 5 900 USD, tedy v blízkosti krátkodobé rovnovážné zóny trhu. Z technického pohledu je klíčové, že se cena nachází mezi klouzavými průměry EMA 50 (cca 5 918 USD) a SMA 100 (cca 6 024 USD). EMA 50 je mírně klesající a funguje jako krátkodobá rezistence, zatímco SMA 100 zatím plní roli důležité střednědobé podpory. CCI se drží kolem hodnoty 31, tedy v neutrálním pásmu, což potvrzuje absenci extrémního překoupení či přeprodanosti. Momentum se nachází mírně nad úrovní 100, což signalizuje, že po předchozím oslabení dochází k postupné stabilizaci nákupního tlaku, avšak bez jasné dominance kupců. Objemové svíčky nepoukazují na zvýšený zájem ani jedné strany, což je pro konsolidační fázi typické.
Zdroj: xStation5
