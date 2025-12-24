Drahé kovy na nových rekordech

-
Ceny drahých kovů pokračují v mimořádně silném růstu. Zlato se dnes poprvé v historii dostalo nad hranici 4 500 USD za unci, zatímco stříbro a platina rovněž dosáhly nových historických maxim. Hlavním motorem růstu je kombinace poptávky po bezpečných aktivech a očekávání dalšího snižování úrokových sazeb v USA.
Spotové zlato se obchodovalo poblíž 4 494 USD za unci, přičemž během dne dosáhlo maxima 4 525 USD. Futures kontrakty na zlato s únorovým dodáním se pohybovaly okolo 4 520 USD. Stříbro vystoupalo až na 72,70 USD, zatímco platina krátce atakovala úroveň 2 377 USD, než část zisků odevzdala. Naopak palladium oslabilo o více než 2 %, když korigovalo po dosažení tříletého maxima.
Podle analytiků stojí za růstem především absence negativních faktorů, silné momentum a pevné fundamenty, mezi které patří pokračující nákupy centrálních bank, oslabující americký dolar a zvýšený zájem investorů o zajištění proti geopolitickým rizikům. Další podporu celému sektoru kovů poskytuje i růst průmyslových kovů, jako je měď.
Zlato letos posílilo o více než 70 %, což je jeho nejvýraznější roční růst od roku 1979. Investoři zároveň počítají s tím, že Federální rezervní systém bude v příštím roce pokračovat v uvolňování měnové politiky. Trhy aktuálně zaceňují dvě snížení sazeb, což tradičně nahrává neúročeným aktivům. Tlak na nižší sazby podpořil i Donald Trump, když uvedl, že by preferoval další pokles úroků při dobré kondici trhů.
Stříbro letos zhodnotilo dokonce o více než 150 %, a to díky silné investiční poptávce, rostoucímu průmyslovému využití a zařazení na seznam kritických surovin v USA. Analytici Societe Generale upozorňují, že výraznější korekce zlata by mohla nastat pouze v případě zpomalení nákupů ze strany centrálních bank. Bez tohoto scénáře však počítají s pokračováním růstu až k 5 000 USD za unci do konce roku 2026.
Platina a palladium, využívané především v automobilových katalyzátorech, letos těží z omezené těžby, celní nejistoty a přesunu části kapitálu ze zlata. Platina je letos výše zhruba o 160 %, palladium o více než 100 %.
Graf GOLD (H1)
Na grafu zlata je patrné, že cena po prudkém růstu přešla do krátkodobé konsolidace těsně pod historickými maximy. Aktuálně se zlato obchoduje v oblasti kolem 4 494 USD za unci, přičemž horní rezistence leží poblíž 4 525 USD. Trh si tak po předchozím impulsu vybírá pauzu, aniž by zatím docházelo k výraznějšímu výprodeji. Z technického pohledu zůstává struktura jednoznačně pozitivní. Cena se stále udržuje nad klouzavými průměry EMA 50 (cca 4 464 USD) i SMA 100 (cca 4 407 USD), které navíc směřují vzhůru. Tento rozestup mezi cenou a klouzavými průměry potvrzuje sílu střednědobého trendu a naznačuje, že případné korekce mohou být spíše technického charakteru. CCI se pohybuje kolem hodnoty 27, tedy v neutrálním pásmu. To ukazuje, že trh již není v překoupené oblasti a má prostor pro další pohyb bez nutnosti hlubší korekce. Momentum se drží mírně nad úrovní 100, což signalizuje, že býčí tlak zcela nezmizel, i když oproti předchozím maximům došlo k jeho částečnému oslabení. Objemové svíčky nenaznačují panické výprodeje, spíše potvrzují fázi vyčkávání.
Celkově graf ukazuje na zdravou konsolidaci v rámci silného růstového trendu. Pokud zlato dokáže udržet podporu v oblasti 4 470–4 450 USD, zůstává otevřený prostor pro další pokus o průraz nad historická maxima. Naopak až ztráta pásma kolem SMA 100 by znamenala výraznější technické oslabení a změnu krátkodobého sentimentu.
Zdroj: xStation5
