Cipher Mining prudce roste díky investici SoftBank ve výši 50 milionů USD a strategickému partnerství 📈

Akcie Cipher Mining zaznamenaly dramatický nárůst po oznámení 50milionové investice od SoftBank, což představuje významnou expanzi do oblasti vysoce výkonných výpočetních (HPC) datových center.

Akcie těžaře Bitcoinu vyskočily o 30 % na 6,14 USD po oznámení tohoto strategického partnerství, které posiluje pozici Cipheru v rychle se vyvíjejícím sektoru výpočetní infrastruktury.

Klíčové body:

50milionová investice prostřednictvím soukromého umístění 10,4 milionu akcií

prostřednictvím soukromého umístění Exkluzivní dohoda o ochraně 300megawattového areálu Barber Lake

o areálu Strategický posun směrem k rozvoji HPC datových center

Součást širší iniciativy SoftBank v oblasti AI infrastruktury

Akcie vzrostly o 55 % za posledních 12 měsíců

Detaily investice

Dohoda činí SoftBank významným primárním investorem do Cipher Mining prostřednictvím soukromé investice do veřejného kapitálu (PIPE). V rámci dohody Cipher vstoupil do měsíčního období exkluzivity pro 300MW areál Barber Lake v Texasu, což zamezuje jeho prodeji jiným subjektům do 28. února 2025.

Strategický směr

CEO Tyler Page zdůraznil, že načasování investice je klíčové pro další růst Cipheru, přičemž společnost se zaměřuje na vývoj průmyslových datových center. Partnerství se SoftBank, známou svou technologicky orientovanou investiční strategií, je v souladu s vizí Cipheru stát se lídrem v oblasti HPC datových center.

Pohled analytiků

Analytici J.P. Morgan si udrželi hodnocení Overweight pro Cipher Mining, přičemž investici vnímají jako důkaz rostoucího zájmu o infrastrukturu pro nové technologie.

Zároveň však poukazují na to, že 50 milionů USD je relativně malá částka, protože výstavba nových areálů může stát více než 10 milionů USD na megawatt. Přesto naznačují, že by to mohl být signál dalších investic v budoucnu.

Načasování investice je zvláště zajímavé v době, kdy trh s technologiemi zažívá volatilitu kvůli obavám z AI konkurence ze strany čínského startupu DeepSeek. Přesto analytici věří, že tato dohoda potvrzuje pokračující poptávku po velkokapacitních lokalitách se zajištěnými energetickými dohodami.

Cipher Mining (D1 Interval)

Akcie se v současnosti obchodují nad 38,2% Fibonacciho retracementem, což představuje klíčovou zónu rezistence.

Býci musí tuto úroveň udržet, aby si zachovali momentum, přičemž dalším cílem je 23,6% Fibonacciho retracement.

Naopak medvědi mohou usilovat o retail test 61,8% Fibonacciho retracementu, který v poslední době sloužil jako klíčová úroveň podpory. RSI vykazuje jasnou býčí divergenci, zatímco MACD vytvořil býčí crossover. Zdroj: xStation