Co čekat od ekonomických dat a firemních výsledků tento týden ❓

Úvodní minuty pondělní seance na evropských trzích přinesly mírné poklesy většiny akciových indexů. Futures tento směr jasně naznačují. Německý DE40 klesá o 0,39 %, zatímco EU50 ztrácí 0,62 %. Investoři pozorně sledují nový vývoj kolem konfliktu na Blízkém východě, který zůstává hlavním zdrojem volatility. Trump varoval Írán, že mu „tikají hodiny“, a na úterý je naplánováno jednání v Situation Room. V pozadí se zároveň stále více dostává do popředí také výsledková sezóna za Q1. Hlavní pozornost se ve středu zaměří na výsledky společnosti NVIDIA.
Co můžeme očekávat od dnešní seance a zbytku týdne?
- Trump v úterý svolává jednání v Situation Room se svými hlavními bezpečnostními poradci. Cílem je posoudit patovou situaci v jednáních s Íránem a zvážit další vojenské kroky. Jakékoli zprávy z tohoto jednání mohou vyvolat silnou reakci na trzích. Zejména u ropy, která už nyní roste téměř o 1,9 % na přibližně 107,50 USD/bbl v případě WTI.
- Íránská krize je hlavním katalyzátorem tohoto týdne. Trump na Truth Social napsal, že „nic nezůstane“, pokud Írán rychle nezareaguje. Mírová jednání se zjevně dostala do slepé uličky. Útok dronem na jaderné zařízení ve Spojených arabských emirátech dále zvýšil ceny ropy a výnosy dluhopisů. Výnosy 10letých amerických dluhopisů vzrostly na 4,631 %, tedy nejvýše od února 2025. Výnosy 30letých dluhopisů dosáhly letošního maxima 5,159 %.
- Slabá data z Číny za duben zhoršují sentiment. Maloobchodní tržby vzrostly meziročně jen o 0,2 %, což je nejslabší růst od prosince 2022. Průmyslová produkce zpomalila na 4,1 % a investice do fixních aktiv klesly o 1,6 %. Všechna data zaostala za očekáváním. Peking neoznámil žádná nová stimulační opatření, což je zklamáním pro trhy, které čekaly silnější fiskální reakci.
- Tento týden bude klíčový také pro firemní výsledky. NVIDIA zveřejní výsledky ve středu po uzavření trhu. Konsenzus očekává EPS 1,78 USD a tržby kolem 79 mld. USD. Akcie se přitom nacházejí na historických maximech a od začátku roku rostou o 26,5 %. Ve středu před otevřením trhu zveřejní výsledky také TJX, Target a Lowe’s. Ve čtvrtek budou následovat Walmart a Take-Two Interactive. Půjde o komplexní test kondice amerického spotřebitele i herního průmyslu.
- Před dnešním otevřením trhů zveřejnily výsledky společnosti Ryanair (RYAAY) a Baidu (BIDU). Druhá jmenovaná firma slouží jako barometr čínské digitální spotřeby a reklamy po slabých makroekonomických datech. Ve 14:00 budou zveřejněna data o jádrové inflaci v Polsku za duben.
Klíčové makroekonomické reporty naplánované na tento týden jsou uvedeny níže ⬇️
Kalendář firemních výsledků
