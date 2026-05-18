Ranní shrnutí (18.05.2026)

🌍 Geopolitika
- Mírová jednání mezi USA a Íránem se dostala do slepé uličky. Trump na Truth Social zveřejnil varování, že Teheránu „tikají hodiny“ a že „nic nezůstane“, pokud Írán rychle nezareaguje. Trhy to vyhodnotily jako vyšší pravděpodobnost obnovené vojenské akce.
- Drony zasáhly jaderné zařízení ve Spojených arabských emirátech. Trump má v úterý svolat jednání v Situation Room, kde se budou řešit vojenské možnosti proti Íránu. První schůzka s bezpečnostními poradci proběhla už v sobotu.
- Na pozadí napětí mezi USA a Čínou skončil summit Trump–Xi oznámením Číny, že bude do roku 2028 každoročně nakupovat americké zemědělské produkty v hodnotě nejméně 17 mld. USD včetně sóji a hovězího. USA si zároveň zajistily závazek týkající se vzácných zemin. Obě strany však dohody prezentovaly rozdílně.
📊 Ekonomika
- Data z Číny za duben výrazně zklamala. Maloobchodní tržby vzrostly jen o 0,2 % y/y, což je nejslabší výsledek od prosince 2022. Odhad činil 2 %. Průmyslová produkce zpomalila na 4,1 % y/y při odhadu 5,9 %. Investice do fixních aktiv se za první čtyři měsíce roku snížily o 1,6 % y/y.
- Ceny nových domů v Číně klesly už 35. měsíc v řadě. Domácí prodeje aut se meziročně propadly o 21,6 %, což byl sedmý pokles v řadě. NBS označil vnější prostředí za „ponuré a složité“ a vyzval k aktivnější fiskální politice. Politbyro však neoznámilo žádná nová stimulační opatření.
- Japonsko potvrdilo plány na vydání nového dluhu. Ten má financovat dodatečný rozpočet zaměřený na zmírnění energetických dopadů konfliktu na Blízkém východě. Premiérka Takaichi pověřila ministra financí, aby prověřil možnosti rozšířeného balíčku. To přispělo k růstu výnosů japonských dluhopisů na nejvyšší úroveň od roku 1996.
📉 Globální trhy
- Wall Street zakončila minulý týden v červených číslech. Pondělní asijská seance přinesla plošné poklesy. Rostoucí ceny ropy, vyšší výnosy dluhopisů a eskalující geopolitické napětí vytvořily pro globální akciové trhy toxický koktejl.
- Výnos 10letých amerických dluhopisů vzrostl na 4,631 %, nejvýše od února 2025. Výnosy 30letých dluhopisů dosáhly letošního maxima 5,159 %. Trh tak přeceňuje očekávání dalších zvýšení úrokových sazeb kvůli energetickému šoku.
🌏 Asie
- KOSPI v Jižní Koreji spustil mechanismus sidecar už podruhé za sebou. Jde o mechanismus pro kontrolu algoritmického obchodování na burze. Index během seance klesal až o 4,68 %, nakonec však ztráty umazal a uzavřel nad nulou. Napětí zvyšuje mzdový spor v Samsung Electronics. Odbory vstoupily do vládou zprostředkovaných jednání, aby zabránily stávce ve společnosti, která tvoří téměř 25 % jihokorejského exportu.
- JP225, tedy Nikkei, klesá přibližně o 1,27 % a obchoduje se kolem 61 032 bodů. Výnosy japonských vládních dluhopisů rostou na úrovně nevídané od roku 1996. Důvodem jsou plány na novou emisi dluhopisů a stagflační tlaky způsobené vyššími cenami energií.
- Čínský index CHN.cash klesá o 0,27 % na přibližně 8 583 bodů. UK100 ztrácí 0,27 %. Evropské futures naznačují slabší otevření: DAX –1 %, CAC –0,95 %, FTSE MIB –0,8 %, FTSE 100 –0,2 %.
💱 Měny
- USD je aktuálně nejsilnější hlavní měnou a překonává CHF i EUR. AUD a JPY jsou nejslabší. AUD klesá kvůli slabým datům z Číny, hlavního obchodního partnera Austrálie.
- USDJPY roste o 0,23 % k úrovni 158,98, což odráží tlak na JPY navzdory růstu výnosů japonských státních dluhopisů. USDPLN roste o 0,21 % na 3,6556, zatímco EURPLN přidává 0,08 % na 4,2487. DXY (USDIDX) roste symbolicky o 0,04 % k úrovni 99,25 a zůstává poblíž psychologické hranice 100.
🛢️ Komodity
- Ropa WTI vyskočila o 1,89 % na přibližně 107,57 USD za barel. Brent překonal 111 USD za barel a roste o 1,90 %. Důvodem je tvrdší rétorika Trumpa vůči Íránu, útok dronů ve SAE a obavy o splavnost Hormuzského průlivu.
- Zemní plyn roste o 2,33 % na 3,03 USD a je nejvýkonnějším aktivem dne. Zlato mírně klesá o 0,20 % na přibližně 4 536 USD/oz. Stříbro ztrácí 1,32 % na zhruba 75,22 USD/oz. Reaguje na růst výnosů dluhopisů a silnější dolar.
📱 Společnosti
- Ryanair dnes zveřejňuje výsledky před otevřením trhů. Baidu (BIDU.US) reportuje také před otevřením. Pozornost se zaměří na dopad nákladů na energie a stav čínské spotřeby na reklamní tržby.
- NVIDIA (NVDA.US) zveřejní čtvrtletní výsledky ve středu po uzavření trhu. Konsenzus očekává EPS 1,78 USD a tržby přibližně 78,98 mld. USD. Akcie za poslední měsíc vzrostly o 20 % a od začátku roku o 26,5 %. Dosáhly tak historických maxim.
- Ve středu zveřejní výsledky také TJX, Target a Lowe’s. Ve čtvrtek bude následovat Walmart před otevřením trhu a Take-Two Interactive po jeho uzavření. Silné výsledky Walmartu by byly testem odolnosti amerického spotřebitele vůči rostoucím cenám energií.
₿ Krypto
- Bitcoin klesá o 1,71 % na přibližně 76 909 USD, nejníže za více než dva týdny. Pokles rizikového apetitu kvůli geopolitickému napětí, růstu výnosů dluhopisů a slabým datům z Číny odvedl kapitál ze spekulativních aktiv.
🔭 Co dnes sledovat
- V 09:00 bude zveřejněn švýcarský HDP za Q1. Ve 14:00 pak jádrová inflace v Polsku za duben.
- Klíčová otázka dne zní: započítaly už evropské trhy geopolitické riziko, nebo otevření přinese další výprodej? Úterní schůzka v Trumpově Situation Room může být potenciálním katalyzátorem vyšší nejistoty.
