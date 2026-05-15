Denní shrnutí: Týden uzavřen poklesy – začíná se trh obávat inflace?

- Diplomatická návštěva prezidenta Trumpa v Číně skončila.
- Investoři začínají zpracovávat nejnovější údaje o inflaci.
- Výnosy amerických dluhopisů jsou na nejvyšší úrovni za rok.
- Téměř všechny hlavní akciové indexy jsou dnes v červených číslech.
- Společnosti ze sektoru mikroprocesorů vedou poklesy.
- Dolar opět zakončil den na čele přehledu měn G10.
🔑 Hlavní faktor ovlivňující volatilitu
Důvod averze k riziku, kterou dnes vidíme na trzích, lze spojit se zdánlivě neúspěšnou návštěvou prezidenta Trumpa v Číně. Při pohledu na výnosy 10letých amerických státních dluhopisů však lze také dojít k závěru, že trh se stále více obává, že se situace kolem inflace v USA vymkne kontrole Fed.
🌍 Geopolitika
Diplomatická návštěva prezidenta Trumpa v Číně skončila. Nedostatek výrazného pokroku v klíčových tématech, jako jsou dovozy kovů vzácných zemin, vývozy amerických mikroprocesorů a především spolupráce na znovuotevření Hormuzského průlivu, je znepokojivý.
📊 Makrodata
Dnešní zveřejnění údajů o průmyslové produkci v USA za duben překvapilo pozitivně (0,7 %). Investoři se však stále primárně soustředí na nedávné údaje o inflaci. Údaje CPI i PPI překvapily směrem vzhůru, přičemž PPI zvlášť výrazně. Cenové tlaky ve Spojených státech jsou na nejvyšší úrovni od přelomu let 2022/2023, což zvyšuje očekávání zvýšení úrokových sazeb ze strany Fedu. Zvýšení sazeb před koncem roku je nyní základním scénářem trhu s implikovanou pravděpodobností 60 %.
📈 Indexy
Téměř všechny hlavní indexy jsou dnes v červených číslech, ačkoli S&P 500 (-0,8 %) i NASDAQ Composite (-0,8 %) dokázaly částečně umazat ztráty, které utrpěly po otevření trhu.
Korejský KOSPI (-6,1 %), německý DAX (-2,2 %), francouzský CAC40 (-1,6 %) a polský WIG20 (-2,4 %) uzavřely den s výraznými ztrátami.
💼 Akcie
Počáteční očekávání ohledně užších obchodních vztahů mezi USA a Čínou v oblasti mikroprocesorů se nenaplnila. To zatěžuje společnosti v tomto sektoru, zejména vzhledem k rozsahu nedávných růstů. Mezi největší poražené dne patří:
- ARM Holdings (-7,1 %)
- Intel Corp (-6,6 %)
- NVIDIA Corp (-2,9 %)
💱 Měny
V prostředí stále rostoucí geopolitické nestability a sílících obav z inflace dolar posiluje a opět zakončuje den na čele přehledu měn G10. Týdenní zisk americké měny vůči euru dosáhl více než 1,3 %.
- Zprávy týkající se zapojení Flavia Bolsonara, pravicového kandidáta v prezidentských volbách, nadále zatěžují brazilský real.
- Chilské peso oslabuje kvůli nižším cenám mědi.
- Ztráty vidíme také u měn nejzranitelnějších vůči dlouhodobému uzavření Hormuzského průlivu: maďarského forintu, jihoafrického randu a thajského bahtu.
🛢️ Komodity
Růst výnosu amerických státních dluhopisů na nejvyšší úroveň za rok, a to u 10letých dluhopisů od začátku týdne až o 20 bazických bodů na současných 4,59 %, neprospívá stříbru (-7,8 %) ani zlatu (-2 %). Ceny mědi rovněž klesly (-1,6 %). Nedostatek pokroku při znovuotevření Hormuzského průlivu vede k tomu, že cena ropy Brent se blíží k 110 USD a LNG na nizozemské burze TTF překračuje hranici 50 EUR/MWh.
₿ Kryptoměny
Zhoršení tržního sentimentu vůči riziku vedlo k poklesům Bitcoinu (-2,4 %) a Etherea (-3 %). Po jednodenním průrazu Bitcoin znovu klesl pod psychologickou hranici 80 000 USD.
