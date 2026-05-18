Teplé počasí v USA podporuje růst zemního plynu 🌡️📈

Nejnovější 8–14denní teplotní výhled pro USA ukazuje převahu nadprůměrných teplot napříč většinou země v období od 25. do 31. května 2026. Nejvýraznější pravděpodobnost teplejšího počasí je patrná zejména v oblasti Středozápadu, Velkých jezer, severních Plains a části východního pobřeží. Tento teplotní výhled může být pro trh se zemním plynem důležitý, protože vyšší teploty obvykle zvyšují spotřebu elektrické energie kvůli klimatizacím, a tím i poptávku po plynu v energetice.
Zdroj: NOAA
Naopak chladnější podmínky jsou očekávány především na Aljašce, zatímco část severozápadu USA a oblast Texasu vykazují spíše normální teplotní výhled. Celkově však mapa ukazuje, že hlavní část Spojených států vstupuje do období s teplotním profilem, který může podporovat zvýšenou poptávku po energiích.
Z fundamentálního pohledu tak počasí začíná hrát ve prospěch kupců. Pokud se teplejší výhled potvrdí i v dalších předpovědích, může to posílit očekávání vyšší spotřeby plynu během začátku letní sezóny. To by mohlo přispět k udržení pozitivního sentimentu na trhu.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemního plynu výrazně posílila a aktuálně se pohybuje v blízkosti důležité rezistenční zóny kolem 3,036–3,082 USD. Trh se po předchozí konsolidaci dostal do silného růstového pohybu a postupně vytváří vyšší minima i vyšší maxima, což potvrzuje zlepšující se technické nastavení. Cena se aktuálně nachází nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na úrovni 2,941 USD i nad SMA 100 na úrovni 2,894 USD. To naznačuje, že krátkodobé momentum zůstává na straně kupců. Růst byl navíc doprovázen postupným zrychlením ceny směrem k horní hraně rezistence, kde se nyní rozhoduje o dalším směru trhu.
Williams %R se nachází v horní části pásma, což ukazuje na silný nákupní tlak, zároveň ale upozorňuje na možnost krátkodobého přehřátí. Momentum se drží v pozitivních hodnotách a potvrzuje, že kupci mají stále převahu. Klíčové nyní bude, zda cena dokáže prorazit nad oblast 3,08 USD. Pokud ano, mohl by se otevřít prostor pro další růst směrem k vyšším cenovým úrovním.
Naopak pokud trh na rezistenci narazí a nedokáže ji překonat, může přijít krátkodobé vybírání zisků. Nejbližší technická podpora se nachází v oblasti kolem 2,94 USD, kde leží EMA 50. Důležitější podpůrná oblast je poté kolem 2,89 USD, tedy poblíž SMA 100. Udržení ceny nad těmito průměry by i nadále podporovalo pozitivní scénář.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Co čekat od ekonomických dat a firemních výsledků tento týden ❓
Ranní shrnutí (18.05.2026)
Denní shrnutí: Týden uzavřen poklesy – začíná se trh obávat inflace?
Tři trhy ke sledování příští týden: US100, GBPUSD, GOLD (15.05.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.