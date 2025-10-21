Co lze očekávat od výsledků společnosti Coca-Cola za Q3 čtvrtletí roku 2025?

- Coca-Cola by mohla i nadále zaznamenávat pokles objemů
- Klíčovým faktorem pro Coca-Colu je cenová síla na vyspělých trzích a objemy na rozvíjejících se trzích.
Coca-Cola dnes před otevřením amerického trhu představí své finanční výsledky za třetí čtvrtletí. Společnost zaznamenala ve druhém čtvrtletí tohoto roku mírný pokles prodeje, který však kompenzovala zvýšením cen. Investoři se však v dnešních výsledcích zaměří právě na tento aspekt.
Co trh očekává od výsledků Coca-Cola za 3. čtvrtletí 2025?
- Tržby: 12,4 miliardy USD, meziroční nárůst o 4,2 %
- EBIT: 3,87 miliardy USD, meziroční nárůst o 5,4 %
- Zisk na akcii: 0,78 %, meziroční nárůst o 1,3 %
Trh očekává tržby ve výši přibližně 12,4 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 4,2 %. Očekává se však, že tlak na objem prodeje bude i nadále přetrvávat, zejména v regionu APAC, kde došlo ve druhém čtvrtletí k poklesu objemu prodeje o 5 % a kde vedení společnosti již varovalo, že tento trend bude pravděpodobně ještě nějakou dobu přetrvávat.
Na druhou stranu očekáváme, že společnost potvrdí svůj celoroční výhled růstu, který počítá s organickým růstem mezi 5 % a 6 % meziročně a nižším růstem čistého obratu v důsledku negativního dopadu měnových výkyvů. Ve skutečnosti se očekává, že to ovlivní zisky ve třetím čtvrtletí, přičemž růst zisku na akcii by měl činit pouze 1,3 % v důsledku dopadu měnového zajištění.
V této souvislosti Coca-Cola pokračuje v koordinaci mezi mateřskou společností a stáčírnami, aby zajistila jejich jednotnou spolupráci, a tím zvýšila efektivitu a úspory z rozsahu. To se projeví jasněji, až se společnosti podaří zvýšit objem prodaných jednotek. Kromě toho se společnost nadále zaměřuje na expanzi v rozvojových zemích, protože v těchto oblastech žije drtivá většina obyvatelstva. Ve vyspělých zemích bude obtížné dosáhnout růstu prostřednictvím objemu, protože společnost již v těchto zemích drží velký podíl na trhu, takže růst bude pocházet ze zvýšení cen. Proto je pro Coca-Colu klíčové kombinovat mírné zvýšení cen ve vyspělých zemích se zvýšením objemu v rozvojových zemích.
Akcie Coca-Coly vzrostly v roce 2025 o 10 %.
