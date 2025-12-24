BP prodává většinu Castrolu

-
BP prodává 65 % Castrolu za 6 mld. USD, ocenění celé divize činí 10,1 mld. USD.
-
Výnosy mají snížit dluh a podpořit návrat ke klíčovému ropnému a plynovému byznysu.
-
Analytici varují před oslabením kvality zisků a dividend ve střednědobém horizontu.
-
Transakce potvrzuje rostoucí roli private equity při nákupech stabilních průmyslových aktiv.
-
Britský energetický gigant BP se dohodl na prodeji 65% podílu v divizi maziv Castrol americké investiční společnosti Stonepeak za přibližně 6 miliard USD. Transakce oceňuje Castrol na 10,1 miliardy USD a představuje dosud největší krok v rámci plánu BP odprodat aktiva v hodnotě 20 miliard USD, jehož cílem je snížit zadlužení a zlepšit návratnost pro akcionáře.
BP si ponechá 35% podíl v nově vzniklém společném podniku, který bude moci prodat po dvouleté lhůtě. Součástí dohody je také 800 milionů USD určených na zrychlené dividendové platby. Firma uvedla, že výnosy z prodeje využije především ke snížení dluhu, přičemž dokončení transakce očekává do konce roku 2026.
Akcie BP po oznámení krátce posílily o více než 1 %, později se však vrátily blíže k původním úrovním. Analytici RBC upozornili, že po zohlednění menšinových podílů a dluhových závazků je podniková hodnota Castrolu blíže 8 miliardám USD. Zároveň zpochybnili strategickou logiku prodeje aktiva, které je vysoce ziskové, stabilní a kapitálově nenáročné, a varovali, že krátkodobý přínos pro dluh může přijít na úkor střednědobých peněžních toků a udržitelnosti dividend.
Prodej Castrolu zapadá do širší změny strategie BP. Společnost v posledních měsících omezuje ambice v obnovitelných zdrojích a zrychluje návrat k jádrovému byznysu v ropě a plynu. Nové vedení navíc otevřeně hovoří o tom, že portfolio firmy je příliš složité a vyžaduje zeštíhlení. Po uzavření této transakce dosáhnou již oznámené a realizované prodeje BP zhruba 11 miliard USD, přičemž cílem je snížit čistý dluh z 26 miliard USD na 14–18 miliard USD do konce roku 2027.
Na straně kupujícího uvedl Stonepeak, že do transakce vstoupí také Canada Pension Plan Investment Board, který investuje až 1,05 miliardy USD a získá nepřímý podíl v Castrolu. Zájem private equity o podobné obchody odráží širší trend, kdy investoři s vysokou likviditou využívají odprodeje neklíčových aktiv velkých korporací.
Graf BP.UK (D1)
Akcie se po výrazném růstu v průběhu podzimu dostaly do korekční fáze. Aktuálně se cena pohybuje kolem 4,26 GBP, přičemž v posledních týdnech došlo k proražení pod klouzavý průměr EMA 50 a SMA 100, což je z krátkodobého pohledu negativní technický signál. Z technického hlediska dochází k oslabení momenta. RSI se nachází kolem hodnoty 41, tedy pod neutrální hranicí 50, což signalizuje přetrvávající prodejní tlak, avšak bez známek přeprodanosti.
Cenová struktura naznačuje, že oblast 4,20–4,15 GBP představuje klíčovou podporu, kde se v minulosti objevoval zvýšený nákupní zájem. Její udržení by mohlo vést ke stabilizaci a postupnému návratu k úrovním kolem 4,40–4,45 GBP, kde se nachází EMA 50 a zároveň předchozí konsolidační zóna. Naopak průraz pod 4,15 GBP by otevřel prostor pro hlubší korekci směrem k 4,05–4,00 GBP.
Zdroj: xStation5
