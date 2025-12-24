DE40: Regulatorní a diplomatické eskalace během svátků

-
Většina trhů je kvůli svátkům uzavřena
USA uvalily sankce na evropské představitele
Meta je pod drobnohledem italských úřadů
Sanofi kupuje amerického vývojáře vakcín
Volatilita a obchodování na evropských burzách jsou výrazně omezené kvůli uzavření mnoha z nich během vánočních svátků. Obchodování se neuskuteční na burzách v Německu, Itálii, Švýcarsku, Polsku, České republice, Skandinávii a v pobaltských zemích. Obchodní hodiny jsou zkráceny do 12:30 ve Velké Británii, 14:00 ve Španělsku a 14:05 ve Francii. Z jednotlivých kontraktů zaznamenává FRA40 zisky a dnes posiluje o 0,3 %.
Navzdory absenci významných dat z kontinentu a snížené aktivitě investorů se stále objevují faktory, které budou po skončení svátečního období promítnuty do cen.
USA oznámily vízové sankce vůči pěti evropským komisařům zapojeným do legislativy týkající se digitálních služeb v EU. Navzdory četným náznakům monopolního chování a nelegálního zpracování dat ze strany amerických technologických společností administrativa prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že tyto kroky jsou politicky motivované a formující veřejné mínění. Tato událost představuje radikální eskalaci napětí mezi Evropou a USA, která se v průběhu času nepochybně projeví v tržních oceněních.
Zároveň se vyostřuje spor mezi italským regulátorem (AGCM) a společností Meta. Itálie se rozhodla nařídit pozastavení některých smluvních ustanovení s aplikací WhatsApp, která podle regulátora zneužívají dominantní postavení na trhu a poškozují zákazníky.
Makroekonomická data:
V USA budou zveřejněna data o žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Výsledek výrazně se odchylující od tržních očekávání může ovlivnit mimo jiné i sílu eura vůči dolaru. Očekává se přibližně 224 tisíc nových žádostí.
FRA40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena se nadále pohybuje v dlouhodobém rostoucím kanálu, avšak momentum je patrně oslabující. Kupujícím se opět nepodařilo překonat lokální maxima na úrovni 8320 a cena stále častěji osciluje při spodní hraně rostoucího trendového kanálu. Pro stranu nabídky je prvním cílem proražení pod kanál směrem k FIBO 23,6, což by mohlo vytvořit prostor pro další poklesy.
Firemní zprávy:
- Sanofi (SAN.FR) – Francouzský farmaceutický gigant oznámil akvizici kalifornské společnosti Dynavax za 2,2 miliardy USD v hotovosti. Zároveň je firma pod tlakem kvůli regulatorním zpožděním ze strany FDA, která odkládá rozhodnutí týkající se jednoho z nových léků na roztroušenou sklerózu.
- Supermarket Income REIT (SUPR.UK) – Společnost zakoupila tři supermarkety ve Velké Británii za 97,6 milionu liber.
