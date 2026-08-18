COFFEE roste o 3,4 % ☕️

Futures na kávu dnes výrazně rostou, když přidávají téměř 3 %. Akutní omezení krátkodobé nabídky se střetávají s dynamikou blížící se expirace kontraktů. Růst poukazuje na stále větší nerovnováhu na trhu, kde je okamžitá dostupnost kávy pod silným tlakem, přestože střednědobý výhled produkce působí vyrovnaněji.
Dynamika termínové křivky: Backwardation se prohlubuje
Forwardová křivka futures na kávu vykazuje výrazné prohlubování backwardation, kdy se kontrakty s nejbližším termínem dodání obchodují s výraznou prémií oproti vzdálenějším kontraktům.
Aktuální ceny ukazují, že zářijové futures rostou směrem k 3,47–3,60 USD za libru, zatímco vzdálenější kontrakty výrazně klesají směrem k 3,18 USD za libru v případě prosincového kontraktu a pod 3,00 USD u kontraktů s dodáním v letech 2027/2028.
Tato prudce klesající křivka signalizuje výrazný nedostatek nabídky na spotovém trhu. Pokud je fyzická káva pro okamžité dodání nedostatková, kupující jsou ochotni zaplatit výraznou prémii za okamžitou dostupnost místo čekání na budoucí sklizně.
Forwardové křivky futures na kávu (aktuální bílou barvou, včerejší modrou, před měsícem žlutou). Zdroj: Bloomberg Finance LP
Proč se rozdíl mezi zářijovým a prosincovým kontraktem zvětšuje?
Cenový rozdíl mezi zářijovým kontraktem a pozdějším prosincovým kontraktem se výrazně rozšířil a dosahuje téměř 30 centů za libru. Při předchozím uzavření činil 27,20 centu za libru.
Hlavní důvody růstu spreadu
- Blížící se expirace kontraktu a short squeeze: S blížící se expirací zářijového kontraktu na arabiku stojí držitelé krátkých pozic před volbou: dodat fyzickou certifikovanou kávu, nebo odkoupit své futures kontrakty. Snaha o uzavírání krátkých pozic vyvolala výrazný short squeeze, prudce snížila open interest a podpořila spotové ceny.
- Klesající burzovní zásoby: Certifikované zásoby na burze ICE klesají již více než měsíc a dostaly se na několikaletá minima.
- Problémy se sklizní a logistikou: Zpoždění sklizně v Brazílii zpomalilo první dodávky na trh. V Kolumbii jsou exportní toky omezeny vážnými logistickými problémy po silném zemětřesení a škodami způsobenými dešti během mezisklizňového období.
- Nedostatek na spotovém trhu vs. budoucí přebytek: Zatímco okamžité fyzické dodávky jsou omezené nebo zpožděné, trh nadále očekává silnou brazilskou sklizeň v pozdější fázi sezóny 2026/27. Vzniká tak výrazný rozdíl mezi vysokými cenami dnes a očekávaným uvolněním nabídky v budoucnu.
Kalendářní spready u kávy se nacházejí na několikaletých maximech. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Výhled počasí v hlavních pěstitelských regionech
Fundamenty fyzického trhu zůstávají silně závislé na vývoji počasí v hlavních pěstitelských regionech arabiky a robusty:
- Brazílie: V centrálních pěstitelských oblastech přetrvává sezónní sucho, které není příznivé pro regeneraci kávovníků ani vývoj zrn.
- Kolumbie a Střední Amerika: Kolumbie nadále čelí problémům s exportem kvůli nadměrným srážkám a škodám po zemětřesení. Mexiko naopak hlásí příznivé podmínky pro úrodu.
- Východní a západní Afrika: Pobřeží slonoviny, Ghana a producenti ve východní Africe, včetně Etiopie, Keni a Tanzanie, zaznamenávají místní až rozptýlené přeháňky při teplotách poblíž nebo nad dlouhodobým průměrem.
- Asie a Tichomoří: Vietnam těží z převážně příznivých monzunových srážek, které podporují vývoj robusty. V Indonésii přetrvávají relativně příznivé podmínky společně se sezónním suchem.
Technická analýza: COFFEE (D1)
Futures na arabiku dnes výrazně rostou a rozhodně prorážejí nad EMA30 na úrovni 318,85 USD, zatímco cena se drží v blízkosti EMA10 na 323,36 USD.
Navzdory několikatýdenní konsolidaci a prudkému poklesu způsobenému rolloverem kontraktu zůstává technický obraz býčí. Rozložení klouzavých průměrů podporuje pokračování růstové struktury, přičemž EMA10 se nachází nad EMA30 i EMA100.
Udržení ceny nad supportem EMA10 by zachovalo širší růstový trend a mohlo otevřít prostor pro pohyb směrem k 23,6% Fibonacciho retracementu na 330,07 USD a následně k nedávným lokálním maximům poblíž 350 USD.
Zdroj: xStation5
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