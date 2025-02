Coinbase oznámila, že SEC plánuje stáhnout žalobu

Americká kryptoměnová burza Coinbase Global Inc. oznámila, že Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) souhlasila s ukončením soudního sporu, který burzu obviňoval z provozování nelegální burzy. Rozhodnutí je však stále předmětem schválení komisaři SEC.

Změna přístupu SEC

Tento krok je dalším signálem změny politiky SEC oproti období, kdy komisi vedl Gary Gensler. Ten byl kritizován za svůj přísný přístup k regulaci kryptoměnového sektoru prostřednictvím právních kroků. Minulý týden SEC také požádala o pozastavení podobného případu proti Binance, což souvisí s vývojem nové regulace digitálních aktiv pod administrativou prezidenta Donalda Trumpa, který je ke kryptoměnám přívětivější.

Coinbase může rozšířit svou nabídku

Případ proti Coinbase bude zamítnut s předsudkem, což znamená, že komise nemůže podat obdobnou žalobu znovu. Podle hlavního právního ředitele Paula Grewala tento výsledek umožní Coinbase rozšířit svou nabídku tokenů a zaměřit se na vývoj nových produktů.

Posilující pozice Coinbase

Coinbase se v poslední době aktivně zapojuje do politické scény, když podporuje pro-krypto kandidáty a investovala miliony dolarů do politických akcí. Firma také věnovala 1 milion dolarů na inaugurační výbor Donalda Trumpa a jmenovala Chrise LaCivitu, bývalého spolukampaňového manažera Trumpovy prezidentské kampaně, do svého globálního poradního sboru.

Coinbase také oznámila vynikající finanční výsledky za poslední čtvrtletí, kdy se její příjmy zdvojnásobily a zisky překonaly očekávání analytiků. Tento růst je přisuzován obnovenému optimismu kolem kryptoměn v době, kdy se očekávají přívětivější regulace.

Budoucnost regulace kryptoměn

Nyní se Coinbase a další kryptoměnové firmy snaží spolupracovat s Kongresem a regulátory na vytvoření jasných pravidel pro stablecoiny a trh digitálních aktiv. Coinbase stále čelí několika dalším právním sporům, ale doufá, že je brzy vyřeší.