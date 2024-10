COTTON reaguje na příchod hurikánu Helene na pevninu 📈 Zasáhnou srážky v bavlníkovém pásu a deltě Mississippi úrodu v USA?

Futures na bavlnu (COTTON) na burze ICE dnes posilují o více než 1 % a snaží se odrazit od včerejšího poklesu. Hurikán Helene zasáhl Floridu velkou silou a způsobil stav nouze v 61 z 67 regionů státu.

Vysoký úhrn srážek v deltě Mississippi a v tzv. bavlníkovém pásu by mohl otřást nabídkou bavlny na americkém trhu, protože hurikány přišly v době vrcholící sklizně, což způsobilo, že zemědělci nevyjeli na pole a úroda zmokla, což má v případě bavlny za následek nižší konečnou nabídku i horší kvalitu bavlníkových šlahounů;

Dříve vypadala kvalita úrody i množství zaseté bavlny v jihovýchodních státech USA optimisticky, což trh zlevnil a bavlna se obchodovala pod 70 USD za balík. Zdá se také, že vyhlídky na „stimulaci“ v Číně mohly mít pozitivní dopad na výhled poptávky.

Na druhou stranu jsme však v posledních dnech byli svědky posilování dolaru a poklesu cen ropy, což má tendenci podporovat pokles cen bavlny a snižovat výrobní a přepravní náklady její náhražky, polyesteru. Poslední dvě seance se trh nezajímal o Helene, která sice může zasáhnout jihogruzínské plodiny..... Zatím se to nepotvrdilo.

Včerejší týdenní exportní prodeje amerického ministerstva zemědělství (USDA) odhalily pokles vývozu bavlny za současný hospodářský rok ve výši 87 800 balíků. To je o 18 % méně než v předchozím týdnu a o 33 % méně než čtyřtýdenní průměr. Investoři poukázali na tyto údaje jako na jeden z důvodů utlumených zisků bavlny, a to navzdory hurikánu.

Zdá se, že trh bude i nadále citlivý na informace o počasí. Pokud nebude hurikán Helene zařazen do vyšší kategorie, než je ta současná (4), budou si býci muset počkat na další zprávu USDA, aby mohli snížit perspektivu potenciálně snížené nabídky. Rozsah případného snížení odhadů úrody je v tuto chvíli stále nejasný. Na druhou stranu meteorologové naznačují, že hurikán Helene může ještě nabrat na síle, a v takovém případě trh s bavlnou pravděpodobně nebude čekat na novou zprávu USDA. Podporu cenám by mohl poskytnout slabší dolar spolu s hospodářským ošetřením v Číně a suchem v Brazílii. Obchodníci by také měli sledovat počasí v největší čínské oblasti pěstování bavlny, Sin-ťiangu, kde včera začala sklizeň; náhlé deště by mohly snížit celosvětovou nabídku.

COTTON graf, H1

COTTON dnes posiluje o více než 1 %, ale můžeme vidět, že již několikrát došlo k silné nabídce kolem 74 USD za balík. Kupující se však nevzdávají a pokles pod EMA100 (černá linie) byl nedávno opět obhájen, takže další růstový impuls je stále pravděpodobný. Hlavní úroveň odporu se v současnosti nachází kolem 76 USD za balík, kde vidíme předchozí lokální vrchol. Podporu můžeme hledat na úrovni 72,5 a 71 USD za balík.

Zdroj: xStation5