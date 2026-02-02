Další uzavření americké vlády: Co to tentokrát může znamenat?

Trh a statistické instituce se dosud zcela nevyrovnaly s volatilitou a výpadky dat způsobenými předchozím, rekordně dlouhým uzavřením vlády. Do konce ledna 2026 však už americká vláda vstoupila do druhé fáze uzavření (government shutdown).
Donald Trump oficiálně překonal rekord Ronalda Reagana v počtu vládních finančních krizí, které byly vyvolány. Jaký je zdroj této nejnovější fiskální krize, kdy by mohla skončit a co by to mohlo znamenat pro finanční trhy?
Zdroj problému
Na úvod je třeba poznamenat, že předchozí uzavření vlády bylo vyřešeno prozatímní dohodou, podepsanou díky malé skupině demokratických senátorů, kteří se odklonili od vyjednávací strategie své strany. Rozdíl mezi cíli a požadavky demokratů a republikánů je obrovský a stále se zvětšuje a dohoda podepsaná v listopadu neřešila základní spory v žádném podstatném rozsahu.
Proces rozpočtu USA je rozdělen do série menších alokačních zákonů, které určují financování konkrétních oblastí vládních operací. Předchozí spor se týkal financování jednoho ze zdravotnických programů; současný spor je podstatně širší. Debata se nyní soustředí na financování Ministerstva vnitřní bezpečnosti (Department of Homeland Security) – amerického ekvivalentu vnitřního ministerstva.
Vlna protestů se šíří napříč Spojenými státy proti prezidentské administrativě a agentuře ICE, která je odpovědná za implementaci nové migrační politiky. Vzhledem k opakovaným zprávám o úmrtích, nezákonných vstupech, nesprávných zadržováních a zmizeních údajně spojených s činností této agentury požaduje Demokratická strana reformy a posílený dozor před tím, než souhlasí s dalším financováním.
Vládní uzavření nejsou v americké politice ničím novým. Obvykle trvala několik dní či týdnů a měla relativně omezené ekonomické dopady. Donald Trump však tento status quo porušil.
Uzavření během jeho prvního i druhého funkčního období patří k nejdelším v historii a měla hmatatelné ekonomické důsledky.
Podle odhadů Kongresového rozpočtového úřadu (CBO) stálo uzavření vlády v roce 2025 americkou ekonomiku přibližně 1,5 % HDP. Podobné odhady zveřejnily i JP Morgan a Goldman Sachs.
Žádné vyhlídky na kompromis
Znepokojující je, že současná administrativa v zásadě odmítla jakékoli vyjednávání, kompromis nebo reformy. Očekává bezpodmínečné schválení svých návrhů Kongresem a Senátem. Spor v roce 2025 byl vyřešen pouze díky malé skupině demokratů, kteří změnili hlasování bez výraznějších ústupků.
Vláda zatím nenaznačila, že by se situace měla vyvíjet jinak než před rokem. Zatímco v roce 2025 čas nehrál ve prospěch republikánů, dnes se pozice administrativy zhoršuje – ze slabé se stává kritická.
Pozornost politického establishmentu i veřejnosti se již soustředí na listopadové doplňovací volby, které určí kontrolu nad Senátem a Sněmovnou reprezentantů. Zatímco i pesimistické scénáře očekávají, že republikáni si většinu v Senátu udrží, situace ve Sněmovně se jeví jako zásadně odlišná.
Zemi zmítá vlna protestů, pozitivní ekonomická data se jen těžko promítají do nálad spotřebitelů a ukazatelů z trhu práce, které zůstávají na nejslabších úrovních za poslední roky či desetiletí. Rostoucí počet skandálů, kontroverzí a vojenských zásahů dále zatěžuje administrativu. Převládající konsenzus a volební trendy naznačují téměř jistou porážku republikánů ve Sněmovně. Co to znamená pro akciové trhy?
Jak trhy reagují?
Pokud shutdown skončí během několika dní či týdnů, dopad na finanční trhy pravděpodobně zůstane omezený. Pokud by ale přesáhl 30 dní, trhy by mohly začít výrazněji znervózňovat a ekonomické ukazatele USA by se mohly začít přibližovat negativnímu sentimentu veřejnosti.
Další vládní uzavření by vedlo k postupnému utlumení činnosti statistických institucí, což by zvýšilo nejistotu na širších trzích. To je obzvláště významné vzhledem k probíhajícím turbulencím kolem Fedu. Prodloužený shutdown by mohl vést k další vlně nuceného volna pro federální zaměstnance, následovanému narušením letecké dopravy. To vše by se promítlo do zpožděných plateb, pozastavených kontraktů, nižší spotřeby a rostoucí nezaměstnanosti.
Současně by investoři mohli začít více zpochybňovat stabilitu amerického finančního systému. Americká vláda se již nyní potýká s vysokou úrovní dluhu a rychle rostoucími náklady na jeho obsluhu. Další uzavření by mohlo situaci zhoršit a v krajním případě přerůst v plnohodnotnou finanční krizi.
Volby jako klíčový faktor
Investoři se však v současnosti zaměřují především na doplňovací volby. Očekávaná porážka republikánů by mohla vést k legislativní paralýze, která by omezila schopnost Donalda Trumpa prosazovat obchodní války, oslabovat instituce nebo vyostřovat vztahy se spojenci. Takový výsledek by mohl být trhy vnímán jako stabilizační faktor, který by podpořil valuace aktiv.
