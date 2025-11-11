DAX: DE40 smíšený navzdory pozitivním náladám v Evropě 📊 Akcie Fraportu na 6letém maximu

Evropské akciové trhy dnes většinou rostou, protože investoři vítají známky toho, že by se brzy mohlo skončit uzavření americké vlády a že sezóna zveřejňování výsledků zůstává solidní. V Německu je však nálada smíšená – akcie společnosti Fraport (FRA.DE) vedou růst po silných čtvrtletních výsledcích, zatímco akcie společnosti Lufthansa (LHA.DE) také rostou. Na makroekonomické frontě zklamal německý index ekonomického sentimentu ZEW, který oproti očekávání zlepšení meziměsíčně poklesl.
- Index ekonomického sentimentu ZEW (říjen): 38,5 (prognóza 41, předchozí 39,3). Současná situace: -78,7 oproti prognóze -78,2 a předchozímu -80,0. Měnový pár EUR/USD po zveřejnění údajů mírně oslabil.
- Švýcarské akcie si vedly nadprůměrně, když se akcie společností Richemont a Swatch Group zotavily po zprávách, že USA mohou snížit dovozní cla na švýcarské zboží.
- Index Europe Stoxx 600 dosáhl dvoutýdenního maxima, podporován silou telekomunikačního sektoru po optimistických výsledcích společnosti Vodafone. Francouzský index CAC40 a britský index FTSE 100 posílily přibližně o 0,8 %.
DE40 (D1)
Německé futures DAX oslabily o téměř 0,4 %, i když se index silně zotavil z úrovně 23 300 na přibližně 24 100 bodů. Býci budou sledovat zónu odporu 24 200, označenou 50denním EMA (oranžová).
Zdroj: xStation5
Silné výsledky společnosti Fraport
Akcie společnosti Fraport vystoupaly na nejvyšší úroveň od léta 2019, když po zveřejnění lepšího než očekávaného EBITDA za třetí čtvrtletí vzrostly o 9 %. Volný peněžní tok se výrazně zlepšil, protože se blížilo dokončení významných globálních investic do letišť.
Tržby byly mírně pod očekáváním, ale společnost předčila očekávání ve všech čtyřech divizích, pokud jde o ukazatele zisku.
- Počet přepravených cestujících v říjnu vzrostl o 6 %, zatímco výhled počtu cestujících na rok 2025 (~63 milionů) zůstává v souladu s tržními prognózami. Analytici zaznamenali velkou šanci, že Fraport překoná svůj odhad čistého zisku na rok 2025 po solidních výsledcích za třetí čtvrtletí.
- Provozovatel frankfurtského letiště vykázal upravenou EBITDA za třetí čtvrtletí 2025 ve výši přibližně 535 milionů EUR, což je zhruba o 1–3 % více, než odhadovala společnost a Morgan Stanley, a to díky vrácení penzijních příspěvků ve výši 50 milionů EUR a náhradě nákladů na služby ve výši 8 milionů EUR v segmentu maloobchodu a nemovitostí.
- Divize letectví a pozemní obsluhy dosáhly nejlepších výsledků a překonaly očekávání v oblasti výnosů a nákladů. Mezinárodní operace byly smíšené – Řecko, Brazílie a Lublaň překonaly očekávání, zatímco USA a Bulharsko zaostaly.
- Segment maloobchodu a nemovitostí vykázal mírný růst, s výnosy ve výši 145 milionů EUR a výdaji na jednoho cestujícího meziročně vyššími o 1 % na 3,06 EUR, což bylo způsobeno především silnými výsledky v oblasti reklamy.
- Marže EBITDA skupiny vzrostla na 45,5 % z 40,3 % v předchozím čtvrtletí. EBITDA divize letectví vzrostla o 19 % na 162 milionů eur a divize pozemního odbavení zlepšila svou marži ze 7 % na 16 %.
- Volný peněžní tok se posílil navzdory kapitálovým výdajům ve výši 328 milionů eur, a to díky lepšímu řízení pracovního kapitálu a nižším finančním nákladům.
- Společnost Fraport potvrdila svůj celoroční výhled a očekává volný peněžní tok blížící se rovnováze a čistý dluh v rozmezí 8,3–8,5 miliardy EUR (odhad Morgan Stanley: 8,4 miliardy EUR).
- Počet cestujících vzrostl o 2,6 % ve Frankfurtu a o 3 % na regionálních řeckých letištích. Zimní letový řád vykazuje meziroční nárůst kapacity sedadel o přibližně 3 %, což je mírný pokles oproti 5–6 % v září.
- Morgan Stanley udržel hodnocení „equal-weight” s cílovou cenou 72 EUR a označil zprávu za „mírně lepší než očekávání a solidní cash flow”.
Zdroj: xStation5
US OPEN: Konec uzavírky, ale ne poklesů
Akcie týdne – CVS Health Corp (13. 11. 2025)
Volkswagen zvažuje využití technologie z partnerství s Rivianem i pro spalovací vozy
GM tlačí dodavatele k opuštění Číny. Chce přestavět dodavatelský řetězec do roku 2027
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.