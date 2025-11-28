DE40: DAX před zveřejněním CPI v Německu mírně ztrácí 📌 Deutsche Borse se odrazila ode dna díky možné akvizici Allfunds Group

Evropské indexy na začátku druhé hodiny obchodování mírně klesají. Klíčovým údajem z Evropy dnes bude německý index spotřebitelských cen, jehož zveřejnění je naplánováno na 14:30. V čele růstu indexu stojí akcie Deutsche Börse (DB1.DE), Infineon a Merck, zatímco Rheinmetall (RHM.DE) nadále klesá.
Deutsche Borse se odráží od spekulací o akvizici Allfunds Group
Deutsche Borse vstoupila do závěrečné části roku prohlášením, které okamžitě upoutalo pozornost trhu. Skupina potvrdila, že vede exkluzivní kolo jednání o akvizici skupiny Allfunds Group, jednoho z největších evropských poskytovatelů distribuce fondů a infrastruktury pro fondové služby. Samotné oznámení stačilo k tomu, aby se akcie Allfunds po nedávných poklesech odrazily ode dna, což odráží, jak si investoři vykládají potenciální hodnotu transakce. Jednání se týkají akvizice veškerého vydaného a budoucího akciového kapitálu společnosti Allfunds Group Plc.
- Představenstvo společnosti Allfunds jednomyslně souhlasilo se vstupem do období exkluzivity na základě nezávazného návrhu Deutsche Börse.
- Nabídka znamená celkové ocenění 8,80 EUR za akcii, které se skládá z 4,30 EUR v hotovosti a 4,30 EUR v nových akciích Deutsche Börse, vypočtené na základě desetidenního VWAP skupiny.
- Kromě toho by akcionáři společnosti Allfunds měli nárok na dividendy: 0,20 EUR za rok 2025, až 0,20 EUR (poměrně k datu uzavření) za rok 2026 a 0,10 EUR za čtvrtletí za rok 2027.
- Transakce nadále podléhá standardním podmínkám, jako je due diligence, dokončení závazné dokumentace a schválení představenstvy obou společností. Neexistuje žádná záruka, že proces vyústí v dokončenou dohodu.
- Jakákoli konečná dohoda bude rovněž vyžadovat schválení regulačními orgány.
Ačkoli prohlášení zatím neobsahuje finanční podrobnosti týkající se synergií, struktura procesu a sdělení společnosti naznačují jasný strategický směr: Deutsche Börse chce posílit svou pozici klíčového provozovatele infrastruktury finančních trhů v Evropě. Hlavní strategické cíle lze shrnout následovně:
- Fúze se společností Allfunds by vytvořila harmonizovaný celoevropský ekosystém pro fondové služby, čímž by se snížila fragmentace trhu.
- Společnost poukazuje na potenciálně významné provozní úspory a synergie nákladů, ačkoli nezveřejnila čísla ani časový rámec.
- Očekává se, že akvizice zlepší provozní efektivitu, zvýší investiční kapacitu v segmentu fondových služeb a urychlí zavádění nových produktů a technologií.
- Projekt zapadá do širšího plánu posílení finanční pozice regionu a zároveň vybudování platformy s globálním dosahem.
V této fázi je předčasné hodnotit dopad transakce na finanční výsledky Deutsche Börse v příštích letech, protože chybí odhady synergií a podrobnosti o časovém plánu. Již nyní je však zřejmé, že společnost pokračuje v trendu expanze prostřednictvím akvizic s cílem konsolidovat vysoce fragmentovaný trh fondových služeb. Pokud se transakce uskuteční, může výrazně změnit konkurenční prostředí v evropském finančně-infrastrukturním sektoru.
DB1.DE (D1 interval)
Zdroj: xStation5
