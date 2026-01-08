Mobileye kupuje startup Mentee Robotics za 900 milionů USD a rozšiřuje své působení mimo automobilový sektor

-
Mobileye kupuje Mentee Robotics za přibližně 900 milionů USD.
-
Cílem je rozšířit technologické aktivity do oblasti humanoidní robotiky.
-
První nasazení robotů se očekává v roce 2026, plná komercializace v roce 2028.
-
Mobileye se tímto krokem zaměřuje na tzv. fyzickou AI – kombinaci vnímání, rozhodování a pohybu.
-
Mobileye kupuje Mentee Robotics za přibližně 900 milionů USD.
-
Cílem je rozšířit technologické aktivity do oblasti humanoidní robotiky.
-
První nasazení robotů se očekává v roce 2026, plná komercializace v roce 2028.
-
Mobileye se tímto krokem zaměřuje na tzv. fyzickou AI – kombinaci vnímání, rozhodování a pohybu.
Společnost Mobileye Global Inc., známá především svými technologiemi pro autonomní řízení, oznámila převzetí izraelského startupu Mentee Robotics, který vyvíjí pokročilé humanoidní roboty. Hodnota transakce dosahuje přibližně 900 milionů amerických dolarů a představuje významný strategický posun směrem k využití umělé inteligence mimo oblast automobilového průmyslu.
Podmínky dohody zahrnují kombinaci hotovostní platby a vydání nových akcií společnosti Mobileye. Dokončení akvizice se očekává v prvním čtvrtletí roku 2026.
Přesun od vozidel k humanoidním robotům
Mentee Robotics vyvíjí třetí generaci humanoidních robotů navržených pro nasazení v reálném prostředí, jako jsou průmyslové nebo logistické provozy. Roboti jsou vybaveni systémy pro vnímání, rozhodování a porozumění kontextu, které jim umožňují samostatné fungování v interakci s lidmi a okolním prostředím.
Pro Mobileye akvizice znamená posun k tzv. „fyzické AI“, kde se schopnosti autonomního řízení kombinují s fyzickou činností v lidském prostředí – tedy mimo tradiční automobilové platformy.
Harmonogram a ambice
První testovací nasazení robotů je plánováno na rok 2026, přičemž plná komercializace by měla následovat v roce 2028. Mobileye chce využít své rozsáhlé technické a inženýrské zázemí k urychlení přechodu Mentee od vývoje prototypů k masové výrobě.
Díky této transakci se Mobileye řadí mezi technologické firmy, které usilují o průlom v oblasti humanoidní robotiky, a otevírá si nové možnosti růstu mimo oblast automobilového průmyslu.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Konflikt s Fedem Wall Street nezastavil 📈
Nvidia v laboratořích: AI pohání objevování nových léků
Strategický krok Applu v oblasti AI: Gemini pohání Siri 📈
Strategy investovala 1,2 miliardy USD do bitcoinu, nejvíce od poloviny roku 2025
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.