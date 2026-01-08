Průzkum NY Fed: vyšší inflační očekávání, ale také vyšší očekávání u cen akcií 📄🔎

Inflační očekávání
-
1letý horizont: 3,4 % (předtím 3,2 %)
-
5letý horizont: 3,0 % (beze změny)
Trh práce
-
Průměrná pravděpodobnost vyšší nezaměstnanosti do jednoho roku: 41,8 % (předtím 42,1 %)
-
Průměrná pravděpodobnost ztráty zaměstnání do 12 měsíců: 15,2 % (12měsíční průměr: 14,3 %)
-
Průměrná pravděpodobnost nalezení zaměstnání po ztrátě: 43,1 % (nejnižší v historii série)
Finance domácností
-
Pravděpodobnost, že ceny amerických akcií budou za 12 měsíců výše: 38,0 %
Prosincový průzkum spotřebitelských očekávání newyorského Fedu ukazuje, že krátkodobá inflační očekávání vzrostla, zatímco střednědobá a dlouhodobá zůstala stabilní.
Očekávání inflace na jeden rok vzrostla na 3,4 % (z 3,2 %), zatímco tří- a pětiletý horizont zůstává na 3,0 %. Nejistota ohledně inflace se zvýšila, přesto očekávání růstu cen nemovitostí zůstala na 3 % a očekávání vývoje většiny cen komodit klesla. V oblasti financí domácností se zhoršilo vnímání dostupnosti úvěrů. Riziko platební neschopnosti vzrostlo na nejvyšší úroveň od začátku roku 2020, i když očekávání ohledně příjmů a výdajů zůstávají stabilní. Sentiment vůči akciovému trhu se mírně zlepšil – pravděpodobnost růstu cen akcií během roku vzrostla na 38 %.
Naopak výhled na trhu práce se výrazně zhoršil, což je nejzávažnější signál z průzkumu. Očekávání, že respondenti najdou zaměstnání, pokud o něj přijdou, kleslo na historické minimum, zatímco vnímané riziko ztráty práce vzrostlo na 15,2 %. To ukazuje na klesající důvěru zaměstnanců a oslabující vyjednávací pozici. Ačkoliv očekávání nezaměstnanosti mírně poklesla, zůstávají zvýšená a očekávaný růst mezd klesl na 2,5 %, což je pod 12měsíčním průměrem.
Celkově rostoucí obavy o jistotu zaměstnání a slabší mzdová očekávání naznačují ochlazující poptávku po pracovní síle, což by mohlo omezit mzdové tlaky a podpořit argumenty pro hlubší snižování sazeb ze strany Fedu.
Americký dolar je dnes nejsilnější měnou skupiny G10, částečně podpořen dobrou bilancí zahraničního obchodu USA a výrazným zúžením deficitu. EURUSD klesá o 0,20 %, zatímco index USDIDX roste o 0,15 %.
