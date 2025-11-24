Neúspěch pilulky Ozempic v boji s Alzheimerem srazil akcie Novo Nordisk

-
Pilulková verze Ozempicu od Novo Nordisk selhala ve studiích na léčbu Alzheimerovy choroby.
-
Akcie firmy klesly až o 12,4 %, nejníže od července 2021.
-
Studie byly vysoce rizikové, ale v případě úspěchu mohly vygenerovat až 5 miliard USD ročně.
-
Neúspěch posiluje konkurenční pozici Biogenu a oslabuje snahy Novo získat zpět vedení na trhu s léky na obezitu.
-
Pilulková verze Ozempicu od Novo Nordisk selhala ve studiích na léčbu Alzheimerovy choroby.
-
Akcie firmy klesly až o 12,4 %, nejníže od července 2021.
-
Studie byly vysoce rizikové, ale v případě úspěchu mohly vygenerovat až 5 miliard USD ročně.
-
Neúspěch posiluje konkurenční pozici Biogenu a oslabuje snahy Novo získat zpět vedení na trhu s léky na obezitu.
Společnost Novo Nordisk oznámila, že pilulková forma léku Ozempic selhala ve dvou rozsáhlých klinických studiích zaměřených na zpomalení progrese Alzheimerovy choroby. Výsledky ukázaly, že pacienti užívající tento lék nezaznamenali zpomalení kognitivního úpadku, ačkoliv se objevilo určité zlepšení fyziologických ukazatelů spojených s touto nemocí. Firma proto ruší plánované prodloužení studií o další rok.
Reakce trhu byla okamžitá a razantní – akcie Novo Nordisk se propadly až o 12,4 %, čímž dosáhly nejnižší hodnoty od července 2021. Od začátku roku se hodnota akcií více než snížila na polovinu, především kvůli obavám investorů ohledně dlouhodobé konkurenceschopnosti firmy v rychle rostoucím trhu s léky na obezitu.
Studie, kterých se zúčastnilo více než 3 500 pacientů s mírným Alzheimerem, byly považovány za vysoce rizikové, přestože mohly v případě úspěchu přinést až 5 miliard dolarů ročního dodatečného zisku, jak odhadovali analytici Morgan Stanley. Firma však už od počátku označovala projekt jako "loterii".
Podle hlavního vědeckého pracovníka Novo Nordisk Martina Holsta Langeho firma cítila zodpovědnost otestovat potenciál semaglutidu – účinné látky v Ozempicu – i v jiných oblastech. Navzdory neúspěchu v oblasti kognitivního hodnocení výsledky naznačují možné biologické účinky, které si možná v budoucnu zaslouží další zkoumání.
Neúspěch znamená nejen ztrátu naděje na expanzi léku Ozempic mimo oblast diabetu a obezity, ale i ztrátu potenciální výhody nad hlavním americkým konkurentem Eli Lilly, jehož lék Zepbound se rovněž zaměřuje na léčbu obezity. Akcie Eli Lilly klesly v předobchodní fázi, zatímco konkurenční Biogen, zaměřující se přímo na Alzheimerovu chorobu, zaznamenal růst o 6,7 %.
Graf NOVOB.DK (D1)
Akcie aktuálně testují úroveň 277,55 DKK, což je důležitá horizontální podpora. Cena se nachází hluboko pod klouzavými průměry – EMA 50 (334,57 DKK) i SMA 100 (356,43 DKK) – což jasně potvrzuje medvědí tržní nastavení. RSI se nachází na hodnotě 34,0, tedy těsně nad pásmem přeprodanosti, což naznačuje sílící prodejní tlak, ale i možnost technického odrazu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Americké indexy rostou, zatímco dolar slábne před svátkem Díkůvzdání 🗽
SanDisk vstoupí do indexu S&P 500 📈
US Open: Nasdaq pod tlakem kvůli Nvidii a AMD 📌 Akcie Alphabet na historickém maximu
ECB prověřuje Deutsche Bank kvůli podezření z podhodnocení finančních rizik
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.