Denní shrnutí: Absence Wall Street omezuje aktivitu trhu

- Dnešní svátek Díkůvzdání v USA výrazně omezil aktivitu na finančních trzích. Americké burzy dnes neobchodují a hlavní indexy zůstávají neaktivní. Pohyby futures kontraktů jsou minimální, v rozmezí pod 0,1 %.
- Kvůli absenci amerických investorů a kapitálu je i evropská obchodní seance charakterizována nízkou volatilitou a sníženým objemem obchodů. Kontrakty na DE40, SUI20, SPA35 a UK100 se pohybují s volatilitou pod 0,1 %. Výraznější pokles je vidět u NED25, který oslabuje až o 0,4 %, a W20, který klesá o více než 0,3 %.
- Během evropské seance zaujala společnost PUMA (PUM.DE), kde trh diskontuje spekulace o možném převzetí čínským konglomerátem. Akcie oděvní značky rostou o více než 10 %.
- Evropští investoři dnes obdrželi sérii důležitých makroekonomických údajů k interpretaci a ocenění. Spotřebitelé i průmysl v eurozóně zůstávají opatrní, důvěra podle posledních ukazatelů znovu klesla a pokles byl větší, než trh očekával. Lépe si vedly služby, které nejen rostou, ale také překonaly očekávání trhu.
- ECB dnes zveřejnila zápis z posledního zasedání. Zástupci centrální banky zdůraznili otevřenost různým scénářům měnové politiky a reakci na příchozí data. Výhled inflace zůstává beze změny, míra nejistoty je nadále zvýšená, ale zvládnutelná. Rada signalizuje, že cyklus zvyšování sazeb pravděpodobně skončil.
- Na komoditním trhu panuje během seance mírný pohyb. Cena ropy mírně roste o cca 0,7 %. Některé průmyslové kovy ztrácejí na hodnotě.
- Na měnovém trhu dnes vyčnívají páry NZDUSD a AUDUSD. Rozdíly v měnové politice mezi centrálními bankami Austrálie a Nového Zélandu oproti stále více holubičímu FEDu podporují ocenění lokálních měn.
- Na kryptoměnovém trhu panuje výjimečně klidná situace. Absence americké obchodní seance omezuje volatilitu. Bitcoin roste o přibližně 1,5 %, Ethereum vykazuje mírný růst kolem 0,2 %.
