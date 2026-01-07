Americké zemědělské komodity rostou díky nákupům fondů 📈 Pšenice +1,5 %

Americké obiloviny a sója začínají týden výrazným odrazem na burze CBOT (Chicago Board of Trade). Futures kontrakty posílily hned na začátku týdne, když se zotavily z nedávných výrazných poklesů. Zejména sója zaznamenala prudký růst poté, co byla v předchozích seancích silně přeprodána. K široké nákupní aktivitě přispěly komoditní fondy, které byly čistými kupci kontraktů na kukuřici, sóju i pšenici. Tato obnovená investiční poptávka podpořila růst cen napříč trhem s obilovinami.
- Celosvětová nabídka zůstává dostatečná – Argentina a Austrálie dokončují rekordní sklizně pšenice, zatímco Brazílie zahajuje předpokládanou rekordní sklizeň sóji. To omezuje prostor pro trvale silné rally, a to i přes krátkodobý růst.
- Zásoby kukuřice v USA – loňská rekordní sklizeň kukuřice byla do značné míry vyvážena silným exportem, což udržuje zásoby na střední úrovni a zmírňuje tlak na pokles cen.
- Nadcházející zpráva USDA – zpráva o zásobách k 1. prosinci, která bude zveřejněna 12. ledna, může být klíčovým faktorem pro další vývoj. Nižší než očekávaná čísla by mohla podpořit další růst cen kontraktů na obilí a sóju.
- Exportní optimismus u sóji – spekulace o dalších nákupech ze strany Číny, zejména státní společnosti Sinograin, podpořily tržní náladu a posílily důvěru v poptávku po americkém exportu.
- Rizika počasí – sucho v předpovědi pro Argentinu by mohlo zvýšit rizikovou přirážku u cen kukuřice a sóji, pokud ohrozí výnosy. V Brazílii zůstávají srážky na uspokojivé úrovni, a zatím tedy nepředstavují hrozbu pro úrodu.
- Kukuřice zůstává v pásmu – i přes oživení se ceny kukuřice stále pohybují do strany a čekají na nové impulzy, například z nadcházející zprávy WASDE, které by mohly spustit průlom.
- Pšenici podporuje počasí a geopolitika – suché podmínky v amerických Velkých pláních a napětí v oblasti černomořského exportního koridoru omezují nabídku a podporují ceny. Nedávné útoky Ruska na Ukrajinu, včetně zásahu zařízení společnosti Bunge v Dnipru, snížily ukrajinský export z 3,58 na 3,28 milionu tun v prosinci, což dále posiluje růstový potenciál trhu.
- Exportní data – čistý export kukuřice z USA klesl na nejnižší úroveň od září (756 000 tun), zatímco prodeje sóji vzrostly o 27 % týden/týden (1,24 milionu tun), což odráží rozdílnou dynamiku globální poptávky.
Trh s obilovinami se nachází ve fázi korekčního růstu po prosincových minimech. Ceny podporují místní omezení způsobená počasím a geopolitickými riziky, ale dostatečná globální nabídka představuje významnou překážku pro trvale rostoucí trend.
Grafy pšenice, sóji a kukuřice (H1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
